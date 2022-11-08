快訊

T1聯盟／震撼！雲豹重磅補強 證實NBA巨星「魔獸」來台打球

美股續漲帶動台股早盤漲逾百點 台積電開盤上揚5元

聯合報現場直擊！COP27領導人峰會登場 聯合國示警：我們正往氣候地獄之路

基隆都更審查8年通過不到10件 議員促速修法和中央對接

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市議會民進黨團總召鄭文婷，昨參加展隆公司首件基隆危老信託起造人簽約典禮，指基隆在法規面的不明確，導致建商卻步。圖／鄭文婷提供
基隆市議會民進黨團總召鄭文婷，昨參加展隆公司首件基隆危老信託起造人簽約典禮，指基隆在法規面的不明確，導致建商卻步。圖／鄭文婷提供

基隆市議會民進黨團總召鄭文婷，昨參加展隆公司首件基隆危老信託起造人簽約典禮，她表示，基隆市推動都更有一個最重要的困難點，就是在地方法規尚未能與中央法規對接，許多建商一直不敢進基隆參與都更，在法規面不明確卻步，過去都更審查通過件數，8年不到10件，促地方早日完成修法。對此，巿府不回應。

鄭文婷表示，過去4年每個會期都關心都更進度，上月定期會總質詢時，針對基隆市政府都更審查通過件數8年不到10件提出質詢，她認為，市政府在推動都更的過程中，未能讓地方法規、自治條例盡快與中央法規對接。

鄭文婷說，例如中央及其他縣市已針對都更容積移轉等部分訂有規範，但在基隆由於山坡地管制的關係，如原本法規可建築面積為1000坪，但基隆市因山坡地管制的關係只能蓋到600坪，剩餘未建的400坪容積部分則未有相關規範，

鄭文婷認為，如果基隆市有自治條例或市府訂定要點、辦法針對此部分的容積規範可移轉（如僅限移轉在基市或可移轉至他縣市），那麼勢必可以讓建商有更多的利基可以進入基隆來推動都更。

在總質詢時都發處曾說明，都更科僅有4位科員加上1位科長，要快速處理鉅細靡遺的都更事務確實有實際的困難，加上都更法規非常繁瑣，因此至今尚未完成相關增修作業，但都發處目前已經著手對相關法規進行通盤的整理與檢視，會盡快完成增修法規的相關工作。

過去基隆市建案的信託起造人都是由銀行或建築經理公司擔任，昨天這件都更則是首次由台灣金聯都更服務公司擔任信託起造人，也是安樂區第一件危老信託起造人的案件。

鄭文婷呼籲，市政府應正視，才能有效地在基隆推動都更工作，否則僅淪為紙上談兵。難得台灣金聯都更服務公司願一腳踩進基隆，基隆是一塊都更推動的處女地，有8.1萬棟超過30年屋齡的老舊建築，其中更有1.3萬棟屋齡超過50年。

鄭文婷說，若能有效推動都更，對基隆市容改善，還有居住環境美化，及大家關心的居住正義，將會是非常重要的指標，盼台灣金聯都更服務公司能夠扮演領頭羊角色，讓基隆市都更大步邁前。

基隆市議會民進黨團總召鄭文婷，昨參加展隆公司首件基隆危老信託起造人簽約典禮，指基隆在法規面的不明確，導致建商卻步。圖／鄭文婷提供
基隆市議會民進黨團總召鄭文婷，昨參加展隆公司首件基隆危老信託起造人簽約典禮，指基隆在法規面的不明確，導致建商卻步。圖／鄭文婷提供

都更 基隆 建築

延伸閱讀

和平島諸聖教堂遺址挖出400年前遺構 基隆首建考古基地

基隆就業中心9日徵才 提供162個工作機會

基隆曾1天不到43秒的陽光 謝國樑促打造社區健身中心

蔡適應安樂後援會、應援團成立 「適大主軸」延續光榮

相關新聞

和平島諸聖教堂遺址挖出400年前遺構 基隆首建考古基地

基隆市和平島諸聖教堂考古遺址，進行開挖及大規模研究，考古發掘過程發現1626年興建之西班牙諸聖修道院遺構，並發現自史前歷...

議會砍2千萬宗教預算 花縣府：尊重

花蓮縣府編列6千多萬宗教預算，上周五縣議會審議時，旁聽席聚集數十位宗教人士，讓議長張峻怒批縣府動員宗教團體關切，敲槌拒審...

基隆都更審查8年通過不到10件 議員促速修法和中央對接

基隆市議會民進黨團總召鄭文婷，昨參加展隆公司首件基隆危老信託起造人簽約典禮，她表示，基隆市推動都更有一個最重要的困難點，...

宜蘭市推雙11光棍節、雙雙節 符合資格兌換兩張YES！券

111年11月11日是近年史上最多「1」的日子，帶動各行各業的行銷話題，宜蘭市公所舉辦「雙11光棍節」活動即將登場，符合...

永不放棄！74歲退休警中風四肢癱瘓復健1年已可行走

台東馬蘭榮家75歲榮民徐宏德，擔任軍警40餘年，退休後也重視養生，沒想到去年11月突然中風倒臥病床，之後行動只能靠輪椅，...

基隆就業中心9日徵才 提供162個工作機會

基隆就業中心9日下午2點到4點舉辦聯合徵才活動，邀請10家廠商提供162個工作機會，待業或想轉職的求職者，可把握時間到就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。