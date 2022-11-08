基隆都更審查8年通過不到10件 議員促速修法和中央對接

基隆市議會民進黨團總召鄭文婷，昨參加展隆公司首件基隆危老信託起造人簽約典禮，她表示，基隆市推動都更有一個最重要的困難點，就是在地方法規尚未能與中央法規對接，許多建商一直不敢進基隆參與都更，在法規面不明確卻步，過去都更審查通過件數，8年不到10件，促地方早日完成修法。對此，巿府不回應。

鄭文婷表示，過去4年每個會期都關心都更進度，上月定期會總質詢時，針對基隆市政府都更審查通過件數8年不到10件提出質詢，她認為，市政府在推動都更的過程中，未能讓地方法規、自治條例盡快與中央法規對接。

鄭文婷說，例如中央及其他縣市已針對都更容積移轉等部分訂有規範，但在基隆由於山坡地管制的關係，如原本法規可建築面積為1000坪，但基隆市因山坡地管制的關係只能蓋到600坪，剩餘未建的400坪容積部分則未有相關規範，

鄭文婷認為，如果基隆市有自治條例或市府訂定要點、辦法針對此部分的容積規範可移轉（如僅限移轉在基市或可移轉至他縣市），那麼勢必可以讓建商有更多的利基可以進入基隆來推動都更。

在總質詢時都發處曾說明，都更科僅有4位科員加上1位科長，要快速處理鉅細靡遺的都更事務確實有實際的困難，加上都更法規非常繁瑣，因此至今尚未完成相關增修作業，但都發處目前已經著手對相關法規進行通盤的整理與檢視，會盡快完成增修法規的相關工作。

過去基隆市建案的信託起造人都是由銀行或建築經理公司擔任，昨天這件都更則是首次由台灣金聯都更服務公司擔任信託起造人，也是安樂區第一件危老信託起造人的案件。

鄭文婷呼籲，市政府應正視，才能有效地在基隆推動都更工作，否則僅淪為紙上談兵。難得台灣金聯都更服務公司願一腳踩進基隆，基隆是一塊都更推動的處女地，有8.1萬棟超過30年屋齡的老舊建築，其中更有1.3萬棟屋齡超過50年。

鄭文婷說，若能有效推動都更，對基隆市容改善，還有居住環境美化，及大家關心的居住正義，將會是非常重要的指標，盼台灣金聯都更服務公司能夠扮演領頭羊角色，讓基隆市都更大步邁前。