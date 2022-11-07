宜蘭市推雙11光棍節、雙雙節 符合資格兌換兩張YES！券

111年11月11日是近年史上最多「1」的日子，帶動各行各業的行銷話題，宜蘭市公所舉辦「雙11光棍節」活動即將登場，符合遊戲規則的民眾可以兌換2張「YES！券」抵用購買百元商品；另外也有11月22日是「雙雙節」暖心贈，有些幸運兒可兌換到4張券，活動期間每天送出300名。

市公所表示，最近幾年舉辦的光棍節及雙雙節，不僅成功帶動夜市商圈買氣，更在網路引爆討論話題。今年11月11日、12日接連兩天下午5點30分在東門夜市活動服務站(和睦路靠近公共廁所處)排隊，只要出示身分證、駕照或健保卡正本的出生年月日、身分證字號，總計含兩個「1」以上者，即可獲贈2張YES！券，4個「1」以上可領4張，最高上限4張，喜愛逛夜市吃美食的民眾千萬不要錯過。

此外，11月22日是「雙雙節」，東門夜市也將推出雙雙節暖心贈，為配合假日提前在11月18日、19日兩天的下午5點30分，在東門夜市活動服務站排隊，凡證件上所載的出生年月日、身分證字號，數字成雙成對，排除數字1且數字不需要相連，1對以上者即可獲贈2張YES！券，2對以上者可領取4張，最高上限4張，每天贈送300名。