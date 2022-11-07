快訊

家樂福警報大響！他偷9件商品被逮 警到場發現竟是自己人

呼和浩特的悲鳴：墜樓母親與中國防疫的「焊死封控」

故宮首公開「案發現場」關鍵影片 瓷器從盒中滑落畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永不放棄！74歲退休警中風四肢癱瘓復健1年已可行走

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東馬蘭榮家75歲榮民徐宏德，去年因中風四肢癱瘓，但他不放棄、經過一年復健，如今已恢復八成、可行走。記者卜敏正／攝影
台東馬蘭榮家75歲榮民徐宏德，去年因中風四肢癱瘓，但他不放棄、經過一年復健，如今已恢復八成、可行走。記者卜敏正／攝影

台東馬蘭榮家75歲榮民徐宏德，擔任軍警40餘年，退休後也重視養生，沒想到去年11月突然中風倒臥病床，之後行動只能靠輪椅，但徐宏德不向人生逆境低頭，憑藉著不服輸、不放棄毅力，咬緊牙關復健，目前已能像正常人行走，成為榮家復健師範本，激勵參與復健患者。

徐宏德年輕時報國從軍，結束12餘年軍旅生涯後，又轉投擔任人民保母，在基、花、東服務30年才退休，因為人生大半輩子投身軍警，培養出堅毅不拔、自我要求的個性。

徐宏德說，退休後其實會注重養生，希望保有健康身體與家人共享晚年，或許是因為遺傳，去年11月間突發中風了，他全身癱瘓 無法自主，不僅四肢不能動，飲食也只能插鼻胃管，面對突然來的病魔，內心一度灰心沮喪。

「別人能站起來，我也能做到！」他說，或許長期培養的堅韌個性，不願向病魔低頭，他很快重拾正向情緒，他告訴自己「別人可以、我也要做到」，他在醫院的病床上，就以信念催促自我復健，想辦法出力，想辦法起身坐起來10秒鐘，雖然艱辛，但他堅持每日完成醫師建議的復健工作，絕不懈怠。

徐宏德笑著說，去年底到今年初因為疫情，關在醫院隔離室，他仍強迫自己復健練習，或許上天看見他的努力，從最初坐輪椅，每天復健進步一點點，循序漸進至今，他已經恢復八成，可以不藉任何助行器行走、與常人無異。

徐宏德艱辛但充滿勵志的復健之路，成為馬蘭榮家養護堂與復健室傳奇，護理師及復健師常拿他不向病魔低頭，重新掌握自己人生健康的故事激勵住民，鼓勵身體退化的住民，永不可放棄，要努力為自己健康奮鬥、為自己加油。

台東馬蘭榮家75歲榮民徐宏德，去年因中風四肢癱瘓，但他不放棄、經過一年復健，如今已恢復八成、可行走。記者卜敏正／攝影
台東馬蘭榮家75歲榮民徐宏德，去年因中風四肢癱瘓，但他不放棄、經過一年復健，如今已恢復八成、可行走。記者卜敏正／攝影

復健 中風

延伸閱讀

85歲年邁母死在家 兒子深夜用輪椅載遺體到公園棄屍

台南2023消防月曆2月主角值勤中風昏迷 賈永婕再次出手了

痛風增心肌梗塞、中風風險 醫授4招減少痛風復發飲食方式

世界中風日，別輕忽心房顫動的中風風險！

相關新聞

永不放棄！74歲退休警中風四肢癱瘓復健1年已可行走

台東馬蘭榮家75歲榮民徐宏德，擔任軍警40餘年，退休後也重視養生，沒想到去年11月突然中風倒臥病床，之後行動只能靠輪椅，...

宜蘭市推雙11光棍節、雙雙節 符合資格兌換兩張YES！券

111年11月11日是近年史上最多「1」的日子，帶動各行各業的行銷話題，宜蘭市公所舉辦「雙11光棍節」活動即將登場，符合...

基隆就業中心9日徵才 提供162個工作機會

基隆就業中心9日下午2點到4點舉辦聯合徵才活動，邀請10家廠商提供162個工作機會，待業或想轉職的求職者，可把握時間到就...

宜蘭退休教授發起反賄選發誓大會 邀頭城鎮候選人宣誓

宜蘭公民反賄選聯盟日前邀請宜蘭市17位議員候選人在東嶽廟向神明發誓反賄選，當時有8名議員出席；聯盟今天的第二場反賄行動在...

照顧小愉兒 張榮發慈善基金會捐「快樂號」交通車

張榮發慈善基金會贊助全新8人座車輛「快樂號」，提供小愉兒社會福利基金會協助心智障礙者自立，並提供各種支持性的就業服務。雙...

基隆曾1天不到43秒的陽光 謝國樑促打造社區健身中心

基隆市目前有兩座市立運動中心，國民黨基隆市長候選人謝國樑今天表示，基隆潮濕多雨，市民希望能有更多的運動空間，他上任後，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。