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基隆就業中心9日徵才 提供162個工作機會

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆就業中心9日舉辦聯合徵才活動，邀請10家廠商提供162個工作機會。圖／基隆就業中心提供
基隆就業中心9日舉辦聯合徵才活動，邀請10家廠商提供162個工作機會。圖／基隆就業中心提供

基隆就業中心9日下午2點到4點舉辦聯合徵才活動，邀請10家廠商提供162個工作機會，待業或想轉職的求職者，可把握時間到就業中心面試。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署基隆就業中心表示，9日在就業中心（基隆市中正區中正路102號）辦理的聯合徵才活動，是今年最後一場中小型聯合徵才活動。

參與廠商包括凱亞食品、聯華食品和荃鴻公司（Krispy Kreme甜甜圈），開出的職缺有工務人員、包裝作業員及調理作業員等。超邁工業、天網電子、欣德芮提供作業員、SMT操作員、檢修員、品檢員、研發助理工程師及機電人員職缺。穩晟材料科技招募晶圓工程師、碳化矽長晶製程工程師、稽核人員、廠務工程師和工務人員。

服務業有特捷物流招募倉儲營運專員及行政營運專員，宏遠保全徵保全人員及清潔人員。第一次參加基隆就業中心的聯合徵才活動的財團法人華山社會福利慈善事業基金會，開出5名社區服務員（社工服務及活動企畫）職缺，工作內容為推展老人到宅服務及招募訓練義工，服務失能、失依、失智及人瑞長輩及辦理服務性活動。

基隆就業中心主任盛慧中說，民眾若對自己職業興趣不夠清楚，或是遭遇求職困難，可以到就業中心尋求協助。相關資訊可電洽基隆就業中心(02)2422-5263，或上台灣就業通官網（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢。

基隆就業中心9日舉辦聯合徵才活動，邀請10家廠商提供162個工作機會。圖／基隆就業中心提供
基隆就業中心9日舉辦聯合徵才活動，邀請10家廠商提供162個工作機會。圖／基隆就業中心提供

基隆 徵才活動

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