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宜蘭退休教授發起反賄選發誓大會 邀頭城鎮候選人宣誓

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭退休教授呂健吉發起反賄選發誓大會，邀請頭城鎮各候選人到廟宇宣誓不賄選，共有9人出席響應。圖／時代力量提供
宜蘭退休教授呂健吉發起反賄選發誓大會，邀請頭城鎮各候選人到廟宇宣誓不賄選，共有9人出席響應。圖／時代力量提供

宜蘭公民反賄選聯盟日前邀請宜蘭市17位議員候選人在東嶽廟向神明發誓反賄選，當時有8名議員出席；聯盟今天的第二場反賄行動在頭城鎮舉辦。由退休教授呂健吉發起「向天發誓愛頭城‧行動承諾反賄選」行動，有9名候選人到場響應。

主辦單位舉辦這場發誓活動，共邀請3位鎮長、4位議員、21位代表，共28位候選人參與，發起人呂健吉並邀請到各政黨代表，包括民進黨立委陳歐珀、時代力量宜蘭黨部主委郭廩翰、民眾黨宜蘭黨部主委李偉華擔任見證人。呂健吉表示，看到宜蘭市率先發起反賄選發誓大會，且獲得眾多議員響應，該活動頗有意義，希望頭城鎮也能透過發誓活動端正選風。

聯盟已於11月3日把邀請函送達28位頭城鎮各候選人的競選總部或辦公室，最後共有鎮長候選人林瑞文、代表候選人林連生、劉奕甫、姜佩伶、余婉樺、王凱霖、尤瑞傑、王欣雅及宜蘭市民代表候選人陳姿吟等共9位候選人到場響應。

立委陳歐珀表示，賄選是貪腐源頭，頭城鎮候選人願意站出來宣示，樂見看到反賄選行動在宜蘭各鄉鎮遍地開花；民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華表示，這幾年頭城選舉都賄聲賄影，聽聞有候選人花大錢買票，可以想見未來會從哪裡賺回來，最後受害的都是人民；時代力量縣黨部主委郭禀翰表示，人在做天在看，能在頭城發起反賄選活動別具意義，共同打造頭城乾淨選風。

宜蘭退休教授呂健吉發起反賄選發誓大會，邀請頭城鎮各候選人到廟宇宣誓不賄選，共有9人出席響應。圖／時代力量提供
宜蘭退休教授呂健吉發起反賄選發誓大會，邀請頭城鎮各候選人到廟宇宣誓不賄選，共有9人出席響應。圖／時代力量提供

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