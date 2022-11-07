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照顧小愉兒 張榮發慈善基金會捐「快樂號」交通車
張榮發慈善基金會贊助全新8人座車輛「快樂號」，提供小愉兒社會福利基金會協助心智障礙者自立，並提供各種支持性的就業服務。雙方今天在基隆長榮桂冠酒店基隆舉辦「夢想成真‧溫馨接送」捐車儀式，並招待「小愉兒們」用餐，場面溫馨歡樂。
2017年在基隆成立的小愉兒基金會董事長趙又琳表示，基金會致力建構一個能讓心智障礙者回歸社會，融入大眾生活的成長中心。基金會成立宗旨是協助小愉兒們自立自決、社區支持、快樂生活、在地終老，感謝眾多善心人士一路扶持。
小愉兒基金會因為服務人數及區域擴增，車輛運載量、耗損及維護支出增加，讓機構壓力倍增，無力購置新車。張榮發慈善基金會得知後，贊助全新8人座車輛供小愉兒基金會使用。
為了讓小愉兒對交通車有更深的感情與意義，張榮發慈善基金會特別邀請小愉兒們為這輛新車取一個名字，並在今天共同命名為「快樂號」，陪伴小愉兒們的夢想與希望前行，把歡樂與愛延伸到社會更多角落。
基隆長榮桂冠酒店經理余志雄說，身為基隆在地飯店，除了長期提供小愉兒基金會餐飲服務教學、糕餅製作學習等技轉協助，培養小愉兒們自力自強的能力，享受生命的愉悅與尊嚴，也希望透過今日的捐贈儀式，邀請社會大眾關懷心智障礙者，支持小愉兒們透過自己的力量安心生活，勇敢逐夢。
民眾若有意捐助物資或款項，可聯繫基隆長榮桂冠酒店(02)2429-8877轉分機2311、小愉兒基金會官網或電洽(02)2422-0310趙小姐。
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