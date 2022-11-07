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基隆曾1天不到43秒的陽光 謝國樑促打造社區健身中心

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市長候選人謝國樑今天表示，上任後將增設社區型健身中心，幫助基隆人解決沒地方運動的困擾。圖／謝國樑競選辦公室提供
國民黨基隆市長候選人謝國樑今天表示，上任後將增設社區型健身中心，幫助基隆人解決沒地方運動的困擾。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市目前有兩座市立運動中心，國民黨基隆市長候選人謝國樑今天表示，基隆潮濕多雨，市民希望能有更多的運動空間，他上任後，將增設社區型健身中心，幫助基隆人解決沒地方運動的困擾。

謝國樑說，基隆經常下雨，今年初曾經連續兩周，平均1天只有「43秒不到」的陽光，太需要室內運動空間了。大型運動中心興建成本高，且工期較長，因此未來將仿效新北運動據點，並將運動據點擴散到社區，提供民眾更便捷的運動管道，提高運動便利性。

基隆市目前兩座市立運動中心分別位在仁愛區、信義區，都在靠近市中心的位置。謝國樑認為，對非居住在市中心的民眾來說，兩座運動中心距離較遙遠，運動器材及營業時間不如一般健身房來得方便。

謝國樑表示，未來希望能透過社區化建置的方式，將現有的閒置公共空間，改建成社區型健身中心，提高市民的可及性。同時希望引進使用率高的健身設備和飛輪教室，或增加拳擊、TRS懸吊、戰繩等訓練設施，以小空間提供市民多樣化的運動服務，安排專業特色課程，提供民眾可以自由選擇運動課程。

近年無人商店與無人旅館興起，謝國樑說，運動中心也可以導入智能系統，引進自動化閘門，藉由綁定悠遊卡或手機App進出，透過自動化管理的方式，延長營業時間。每天從早上6點到晚上12點，1天18小時營業，讓全民都可以使用，還可以發展儲值和查詢課程等運動相關服務。

謝國樑說，社區型健身中心除了延續目前國民運動中心的公益時段，提供銀髮族及弱勢族群免費使用，也可結合社區志工服務，降低運動中心的人力負擔，同時提高社區居民的互動機會，讓市民透過公益服務幫助彼此，達到有愛城市的目標。

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天表示，上任後將增設社區型健身中心，幫助基隆人解決沒地方運動的困擾。圖／謝國樑競選辦公室提供
國民黨基隆市長候選人謝國樑今天表示，上任後將增設社區型健身中心，幫助基隆人解決沒地方運動的困擾。圖／謝國樑競選辦公室提供

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