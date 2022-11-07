花蓮縣議會大砍宗教預算2千萬元 縣府：尊重議會

花蓮縣政府編列6千多萬元宗教預算，4日縣議會審議時，旁聽席聚集數十位宗教人士，讓議長張峻怒批縣府動員宗教團體關切，敲槌拒審，還將民政處長林金虎趕出場。議會決定今天再審，張峻刪減四項宗教預算，大砍2千多萬元，二讀通過。縣府回應，尊重議會預算審查。

張峻今天刪減民政處四項預算，包括辦理各宗教祭天祈福暨遶境活動及宗教民俗活動的331萬9000元、辦理各寺廟祈福參拜活動470萬元、辦理五教合一祈福活動相關經費638萬元、補助各寺廟辦理遶境法會700萬元，合計2139萬9000元，等於五教合一祈福活動經費969萬9000元全被砍掉。

張峻指出，經過各議員熱烈討論，認為民政經費比各縣市還多，也高得不合理也離譜，因此，遶境祈福，參拜活動與五教合一祈福等活動經費刪減，他說完便直接敲槌二讀通過。民進黨縣議員莊枝財對張峻比出大拇指，支持刪預算的決定。

莊枝財表示，今天議長刪掉的都是補助各寺廟遶境活動，只有活動費而已。如果今天寺廟靈驗的話，信徒都會主動從口袋拿香油錢，各寺廟就是這樣經營的，像是台中大甲媽祖每年遶境辦這麼大，有十幾萬人參與，經費也是信徒的香油錢，「如果寺廟每年要靠縣府補助，能經營下去嗎？」議長這次刪減預算，是基於符合民意。