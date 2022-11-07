「新冠衝擊的回顧與展望」邱淑媞11日蘭燈空間主講

公衛專家邱淑媞積極參與全球公共衛生事務，關切國內疫情並提出建言，面對秋冬的多病齊發，社會大眾要如何期許政府做好防疫？蘭燈空間藝文中心邀請邱淑媞教授11月11日晚上7點在蘭燈空間主講「新冠衝擊的回顧與展望」，歡迎免費線上報名。

衛福部國民健康署前署長邱淑媞在近年來的疫情期間，不時對政府的防疫政策提出批評與建言，她整理全球到台灣所知所見的防疫經驗，寫下《臺灣新冠疫情的衝擊與反思》一書，新書以三部曲鋪陳，第一部「前車之鑑」，探討全球新冠防疫的關鍵30天，世界衛生組織為何錯失良機；第二部「迎戰」，台灣新冠疫情的決策，為何從榮耀、破口到洩洪；第三部「反思與前瞻」，以疫後重建與提振政府效能做總結。

新冠疫情造成全球失序不安，政府的每項決策對人民造成巨大影響，台灣也歷經疫情的起落衝擊。面對秋冬的多病齊發，如何期許政府做好防疫工作？如何明哲保身，保護自己與家人？

這場「新冠衝擊的回顧與展望」講座是由財團法人健康永續教育基金會、宜蘭濁水溪教育小組主辦，蘭燈空間協辦，講座時間11日（周五）晚上7點至8點，宜蘭市中山路一段662號，上網報名連結：https://forms.gle/aCcYw6MNwirVsNF56，也可當天到現場報名參加，會後舉辦新書義賣簽名會。