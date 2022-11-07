快訊

他看過9萬人腸鏡，發現這種腸道「最漂亮」！腸道健康、預防失智都靠這習慣

故宮公然說謊！ 陳學聖：「黃河蘭州浮橋圖」案早懲處了且原圖無損

德國羽賽／冤！裁判承認誤判為時已晚 周天成為選手發聲

「新冠衝擊的回顧與展望」邱淑媞11日蘭燈空間主講

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭燈空間藝文中心邀請邱淑媞教授11月11日晚上7點主講「新冠衝擊的回顧與展望」，歡迎免費線上報名。本報資料照
蘭燈空間藝文中心邀請邱淑媞教授11月11日晚上7點主講「新冠衝擊的回顧與展望」，歡迎免費線上報名。本報資料照

公衛專家邱淑媞積極參與全球公共衛生事務，關切國內疫情並提出建言，面對秋冬的多病齊發，社會大眾要如何期許政府做好防疫？蘭燈空間藝文中心邀請邱淑媞教授11月11日晚上7點在蘭燈空間主講「新冠衝擊的回顧與展望」，歡迎免費線上報名。

衛福部國民健康署前署長邱淑媞在近年來的疫情期間，不時對政府的防疫政策提出批評與建言，她整理全球到台灣所知所見的防疫經驗，寫下《臺灣新冠疫情的衝擊與反思》一書，新書以三部曲鋪陳，第一部「前車之鑑」，探討全球新冠防疫的關鍵30天，世界衛生組織為何錯失良機；第二部「迎戰」，台灣新冠疫情的決策，為何從榮耀、破口到洩洪；第三部「反思與前瞻」，以疫後重建與提振政府效能做總結。

新冠疫情造成全球失序不安，政府的每項決策對人民造成巨大影響，台灣也歷經疫情的起落衝擊。面對秋冬的多病齊發，如何期許政府做好防疫工作？如何明哲保身，保護自己與家人？

這場「新冠衝擊的回顧與展望」講座是由財團法人健康永續教育基金會、宜蘭濁水溪教育小組主辦，蘭燈空間協辦，講座時間11日（周五）晚上7點至8點，宜蘭市中山路一段662號，上網報名連結：https://forms.gle/aCcYw6MNwirVsNF56，也可當天到現場報名參加，會後舉辦新書義賣簽名會。

邱淑媞

延伸閱讀

慶祝醫師節 翁章梁表揚嘉義縣防疫有功醫院與績優醫師

【專家之眼】從北市長候選人辯論看民進黨選舉策略

港府再豁免海外嘉賓防疫限制 專家憂對市民不公

引喻王必勝防疫經驗 陳時中：不是1個人智商157就可以

相關新聞

台灣太極拳故鄉 數百高手競技

兩年一度的全國「養和盃」太極拳武術錦標賽昨天舉行，全台數百名太極好手齊聚「台灣太極拳故鄉」熊氏太極拳發源地競技，紀念太極...

放下手機平版 宜蘭親子趣味闖關玩紙飛機

宜蘭縣政府運用公益彩券回饋金及盈餘收入，今天在古亭國小辦理「社福中心營造幸福-親子趣味挑戰賽」，這次集結宜蘭12處親子館...

擋土牆掛巨幅競選布條挨批罔顧安全 蔡適應：已撤除

基隆市北寧路2013年發生崩塌路段的擋土牆，有面民進黨基隆市長候選人蔡適應的競選布條。民眾黨基隆市中正區市議員候選人林毓...

南橫110米天龍吊橋歡慶通橋觀光 但北端天龍步道還要等

台東縣海端鄉公所今天辦理「天龍吊橋」通橋典禮，這條橋不僅是許多人南橫重要記憶，也曾是莫拉克風災布農族生命救災之橋，從日據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。