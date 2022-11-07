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台灣太極拳故鄉 數百高手競技
兩年一度的全國「養和盃」太極拳武術錦標賽昨天舉行，全台數百名太極好手齊聚「台灣太極拳故鄉」熊氏太極拳發源地競技，紀念太極宗師熊養和134歲冥誕。
中華熊氏太極拳總會理事長林朝來說，恩師熊養和生於1889年，曾跟隨星雲法師修佛，定居宜蘭，在孔子廟教拳不收費，有教無類，終於開花結果；1967年戒嚴時期成立全國首個太極拳運動社團「宜蘭縣太極拳協會」，因此國術界常稱宜蘭為「太極拳故鄉」。
林朝來表示，電影「太極從零開始」或電視劇「太極宗師」，都是介紹楊氏太極拳創始人楊露禪的故事，熊養和則是完整傳承楊露禪武藝的重要人物。這次比賽包括太極拳、刀、劍、桿、推手、散手單練及雙練套路，其中太極拳散手是楊露禪宗師創編的密技，也是熊門子弟進階後必學套路，特別難能可貴。
第九屆養和盃太極拳錦標賽有單練、對練、團練競賽，參與者除學生，還有上班族、銀髮族，約300選手，最遠來自金門，齊聚掄刀舞劍論太極。
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