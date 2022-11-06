放下手機平版 宜蘭親子趣味闖關玩紙飛機

宜蘭縣政府運用公益彩券回饋金及盈餘收入，今天在古亭國小辦理「社福中心營造幸福-親子趣味挑戰賽」，這次集結宜蘭12處親子館、社會福利服務中心及民間社福團體共同設置親子闖關，現場除了寓教於樂的趣味遊戲外，還有懷舊手作童玩，品嘗東門夜市和家樂福行動超市的美食，共度歡樂親子時光。

父母親陪伴孩子，讓孩子健康快樂長大，今天的親子闖關活動讓平常忙於工作的家長停下腳步，好好陪伴孩子，也讓孩子放下手機及平板，拉近與父母親等家人之間的互動；活動中，特別保留名額給弱勢家庭的孩子，單親或隔代教養的家庭資源較為薄弱者，這群孩子更需要社會關懷協助，最後大家共同射出紙飛機，喊出「宜蘭勁好、。

縣政府社會處表示，林姿妙縣長上任後逐步規畫並落實友善育兒設施，包括公共托嬰中心、落實一鄉鎮一親子館、建置育兒資源網等，今年更進一步提供「幸福親子包」、「弱勢家戶免費到宅坐月子」等服務，要讓宜蘭成為家長首選的育兒好環境；縣政府也透過5處社會福利服務中心提供給弱勢家庭需要的協助，運用不同的角度關心每個在宜蘭長大的孩子。