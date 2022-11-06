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放下手機平版 宜蘭親子趣味闖關玩紙飛機

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
透過有趣的親子闖關活動，拉近爸媽與子女的距離。圖／縣府提供
透過有趣的親子闖關活動，拉近爸媽與子女的距離。圖／縣府提供

宜蘭縣政府運用公益彩券回饋金及盈餘收入，今天在古亭國小辦理「社福中心營造幸福-親子趣味挑戰賽」，這次集結宜蘭12處親子館、社會福利服務中心及民間社福團體共同設置親子闖關，現場除了寓教於樂的趣味遊戲外，還有懷舊手作童玩，品嘗東門夜市和家樂福行動超市的美食，共度歡樂親子時光。

父母親陪伴孩子，讓孩子健康快樂長大，今天的親子闖關活動讓平常忙於工作的家長停下腳步，好好陪伴孩子，也讓孩子放下手機及平板，拉近與父母親等家人之間的互動；活動中，特別保留名額給弱勢家庭的孩子，單親或隔代教養的家庭資源較為薄弱者，這群孩子更需要社會關懷協助，最後大家共同射出紙飛機，喊出「宜蘭勁好、。

縣政府社會處表示，林姿妙縣長上任後逐步規畫並落實友善育兒設施，包括公共托嬰中心、落實一鄉鎮一親子館、建置育兒資源網等，今年更進一步提供「幸福親子包」、「弱勢家戶免費到宅坐月子」等服務，要讓宜蘭成為家長首選的育兒好環境；縣政府也透過5處社會福利服務中心提供給弱勢家庭需要的協助，運用不同的角度關心每個在宜蘭長大的孩子。

有關宜蘭縣親子館、幸福親子包、弱勢家戶免費到宅坐月子等服務，民眾可以上宜蘭縣育兒資源網(https://parenting.e-land.gov.tw/)查詢，另外縣內福利服務資訊可以上宜蘭縣社會福利服務中心臉書粉專查詢。

闖關活動中，縣長林姿妙帶著孩子與爸媽射紙飛機，迎向宜蘭勁好、幸福起飛的未來。圖／縣府提供
闖關活動中，縣長林姿妙帶著孩子與爸媽射紙飛機，迎向宜蘭勁好、幸福起飛的未來。圖／縣府提供
闖關活動中，縣長林姿妙帶著孩子與爸媽射紙飛機，迎向宜蘭勁好、幸福起飛的未來。圖／縣府提供
闖關活動中，縣長林姿妙帶著孩子與爸媽射紙飛機，迎向宜蘭勁好、幸福起飛的未來。圖／縣府提供
縣長林姿妙陪伴小孩玩親子闖關遊戲。圖／縣府提供
縣長林姿妙陪伴小孩玩親子闖關遊戲。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙打造全縣各鄉鎮市都有親子館、5個社會福利服務中心，陪伴孩子幸福快樂長大。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙打造全縣各鄉鎮市都有親子館、5個社會福利服務中心，陪伴孩子幸福快樂長大。圖／縣府提供

親子 宜蘭 托嬰

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