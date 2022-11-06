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擋土牆掛巨幅競選布條挨批罔顧安全 蔡適應：已撤除
基隆市北寧路2013年發生崩塌路段的擋土牆，有面民進黨基隆市長候選人蔡適應的競選布條。民眾黨基隆市中正區市議員候選人林毓峯今天說，布條至少擋住20個排水孔，罔顧民眾生命安全。
蔡適應競選辦公室發言人沈詠珮表示，這面布條是後援會製作懸掛，得知訊息後已聯繫後援會撤除。這面布條並不會阻擋邊坡排水，但位置有爭議，並請廠商和後援會注意懸掛位置。
沈說，北寧路擋土牆和邊坡整治是蔡適應長期關心的水土保持場域，特別是今年上半年乾旱，下半年多雨，蔡適應與國產署、水保局、林務局、基隆市政府保持密切聯繫和合作分工，期盼為極端氣候下的基隆，建立更即時的預警防災系統。
林毓峯表示，2013年基隆八斗子巨石墜落北寧路，曾登上CNN等國際媒體。蔡適應在擋土牆懸掛布條，堵住山邊排水孔，若雨水無處宣洩，造成山區土壤鬆動，難保國1汐止段的走山事件，不會在基隆重演。
林毓峯說，北寧路通勤時有不少汽機車通過，廣告曝光效果佳，一直是候選人鎖定的地點。民進黨台北市長候選人陳時中，上月才被檢舉在北投唭哩岸站附近的擋土牆掛競選布條，蔡適應出現相同的問題，難道民進黨的選舉習慣這麼差勁嗎？
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