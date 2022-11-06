謝國樑推青年電動機車政見懶人包 15億財源成攻防焦點

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天推出「青年電動機車」政見懶人包，上任後將和廠商溝通專案生產，4年目標5萬台，市府負擔15億元，並明列財源為五堵、八堵公辦都更重劃增加的稅收。

民進黨基隆市長候選人蔡適應競選總部發言人沈詠珮說，公辦重劃或都市更新都不是馬上變更，馬上就可以變成資產，謝公布政見懶人包是自曝其短。當過3屆立委的人提出這樣的主張，真的太外行了，也再次證明謝國樑的「Gogoro政見」完全不可行。

謝國樑競選辦公室發言人余治明回應，基隆市政府過去都在等待中央給經費，壓縮各項建設與醫療福利。新北市政府透過捷運與都更，不但帶動了進步與更新，更創造了許多財源和商機。未來將採取「新北模式」，替基隆增加財源。

謝國樑今天說，青年電動機車政見得到很多回響，選戰最後階段提出懶人包，列出政策內容、目標、執行方式、預算和財源，用簡單易懂的圖卡，回答外界不了解或有疑問的地方，強化政策宣傳。

謝國樑說，Let'sgo電動機車專案去年10月25日提出，針對基隆就業青年提供免費電動機車。第一批適用者為民國78~92年次、機車駕照滿1年、設籍基隆滿3年為主，並以汰舊換新者優先。使用者需連續5年做滿公回饋4小時，若機車數量足夠，再擴大到77年次及更年長者發放。

謝陣營設定電動機車單價4萬元，市府補助3萬元，再爭取中央補助1萬元。市府要負擔的15億元，可以用五堵、八堵公辦都更重劃增加的稅收支應。

謝國樑說，都市計畫或政府公辦都更創造稅收，往往是政府獲得財源的主要依據。未來的捷運及青年電動機車都將從五堵及八堵的重劃，獲得適當財源。

沈詠珮表示，公辦重劃或都市更新除了無法馬上變成資產，即便有回饋土地也要做為公共設施與財務平衡之用，不能拿來當市府的財源。謝國樑如果用功，就知道那邊多是私人土地，市府辦理重劃需投入許多公共設施建設，私人土地變更後回饋的土地，是要拿來做公共設施或價售平衡財務，擅自挪用，就是違法。

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天推出「青年電動機車」政見懶人包，用簡單易懂的圖卡回答外界疑問，宣傳政策。圖／謝國樑競選辦公室提供

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天推出「青年電動機車」政見懶人包，用簡單易懂的圖卡回答外界疑問，宣傳政策。圖／謝國樑競選辦公室提供

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天推出「青年電動機車」政見懶人包，用簡單易懂的圖卡回答外界疑問，宣傳政策。圖／謝國樑競選辦公室提供

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天推出「青年電動機車」政見懶人包，用簡單易懂的圖卡回答外界疑問，宣傳政策。圖／謝國樑競選辦公室提供

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國民黨基隆市長候選人謝國樑今天推出「青年電動機車」政見懶人包，用簡單易懂的圖卡回答外界疑問，宣傳政策。圖／謝國樑競選辦公室提供

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天推出「青年電動機車」政見懶人包，用簡單易懂的圖卡回答外界疑問，宣傳政策。圖／謝國樑競選辦公室提供

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天推出「青年電動機車」政見懶人包，用簡單易懂的圖卡回答外界疑問，宣傳政策。圖／謝國樑競選辦公室提供