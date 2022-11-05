宜蘭縣農會勤耕創新 70周年慶今盛大登場

宜蘭以農立縣，宜蘭縣農會成立已有72年歷史，因疫情延至今年盛大舉辦的「農耀七十．勤耕創新」70周年慶，規劃3場系列活動，今明兩天在宜蘭中興文創園區展售農特產品，下周六有吃素救地球的米食品嘗，12月則是路跑暨農遊嘉年華。

成立於1951年的宜蘭縣農會，70周年慶今天在中興文創園區登場，豐富活動如「農農好市集」，各級農漁會與自產自銷的小農展售新鮮蔬果等農特產品，「好康農抵加」小農推優惠行銷自家農產，另有縣內10個農會的農業推廣成果展、食農DIY，以及整點精彩的在地表演。

農糧署長胡忠一、宜蘭縣副縣長林建榮，宜蘭縣農會理事長李竹村、常務監事黃明杰、總幹事陳誌銘，以及農漁會等鄉親共襄盛舉，現場也頒獎表揚宜蘭縣農會前理事長簡藤松、游文雄及績優農民等，感謝他們過去至今對宜蘭農業的付出。

胡忠一致詞時，肯定宜蘭縣農會推動有機農業與休閒農業、營造農業環境、行銷10間基層農會的農產品等，也細數宜蘭縣農會前身迄今已有逾百年歷史，溯源起至20世紀初的宜蘭廳農會，直到1950年宜蘭縣獨立出來，隔年才有宜蘭縣農會。

胡忠一表示，光靠政府沒辦法改變社會、經濟的問題，農會是政府最直接的手腳，期許宜蘭縣農會未來繼續帶領10個基層農會，和政府一同努力邁向國際化，提升農民競爭力，也讓傳統農業跟得上時代。

副縣長林建榮提到，宜蘭縣農會推動有機農業與休閒農業，讓農業科技化、精緻化、休閒化，帶動全縣農業發展；宜蘭縣是一期稻作，加上水土質優，栽種出的稻米香Q好吃，更行銷到日本去，期許宜蘭縣成為全國第一農業大縣。