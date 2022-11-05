羅東南門圳、十六份圳染橘成「泰奶」 環保局找到源頭了

宜蘭縣羅東鎮南門圳和十六份圳，上月底呈現一片「橘海」，民眾看了嚇一跳還形容是「泰式奶茶」。縣府環保局獲報展開追查，發現源頭是上游一處社區大樓，當天確實有抽地下室陰井的地下水到側溝，底部鐵質沉積物連帶排出，水色呈紅褐色則與鐵質濃度高氧化有關，隔天即恢復正常，迄今無死魚情事。

環保局10月30日陸續接到民眾反映後，到場採樣十六份圳的紅褐色水體，檢驗結果為pH值7.8、水溫約23度，重金屬鐵濃度每公升1.76毫克，遠高於一般河川水質鐵濃度每公升0.3毫克以下。

環保局表示，當時部分流速較慢區域可見紅褐色沉積物，研判該水色為鐵質濃度升高及氧化反應所致，31日確認南門圳、十六份圳的水色已恢復正常，迄今尚無死魚情事。

連日來，環保局積極勾稽十六份圳周邊流域範圍或上游區域，篩選印刷行、輪胎行共2家小型業者、16家列管營建工地，以及4處下水道管線工程，陸續排查現況都沒發現汙染疑慮。另派人沿水圳溝渠上游檢視確認，有紅褐水痕自側溝流入水利溝，經查該側溝是一處社區大樓作為排放雨污水之用。

環保局指出，該大樓地下室停車空間可見數處地下水持續湧出，沿管溝收集至地下室陰井，流經區域都能看到紅褐色水痕，陰井採集水樣的水色呈明顯紅褐色，重金屬鐵濃度高達每公升168毫克。

該大樓10月30日下午確實有持續抽出地下水，排放到該側溝，順流到南門圳和十六份圳。環保局表示，社區當天無從事有色廢水製程、施工開挖，社區主委於稽查時深表悔意，也承諾調整該地下水陰井抽水馬達高程，以免將底部鐵質沉積物排出；環保局提醒，改善該側溝排放地下水水質，未來應定期委託水肥業者抽除陰井底部沉積物。

環保局呼籲家戶、大樓，宜蘭縣天然地下水鐵質濃度偏高，倘若建物或土地有地下水湧出，可設置沉澱池，抽取上方較乾淨的水排放，底部若有沉積物，可委託水肥業者抽除。若建築物排放水質不符合放流水標準，違反水汙法第7條，將開罰3000至30萬元，工廠或業者若於廠區範圍或施工導致違規，可罰6萬到2000萬元。 宜蘭縣政府環保局採集陰井水樣可見明顯紅褐色。圖／宜蘭縣政府環保局提供 該大樓地下水沿管溝匯流至地下室陰井。圖／宜蘭縣政府環保局提供 該大樓地下室地下水流經區域有紅褐色痕跡。圖／宜蘭縣政府環保局提供 宜蘭縣政府環保局將採樣紅褐色水體送驗。圖／宜蘭縣政府環保局提供 該大樓側溝處有紅褐色沉積物痕跡。圖／宜蘭縣政府環保局提供