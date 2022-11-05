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特力屋賣場進駐台東市區 預計明年下半年可營運

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
特力屋集團已在土地周邊加上圍籬，目前正在申請建照。記者卜敏正／攝影
特力屋集團已在土地周邊加上圍籬，目前正在申請建照。記者卜敏正／攝影

台東農會日前與特力屋集團簽約，將位於中正路後方至寶桑路空地，出租興建HOLA B&Q特力屋興建賣場，租期20年、每月租金30萬元，目前正申請建照，預計明年下半年可完工營運。

東區農會多年前賣掉豐工段4千多坪工業用地，再以賣地所得，投資購入中正路公有地及周邊1600餘坪土地，成尚四面方正臨路土地，其中千餘坪將以每月30萬元，出租給特力屋集團興建賣場，近期該集團已開始申請建照。

台東區農會總幹事李建通表示，出租中正路後側這塊土地，每月可收租金約30萬元，但農會看的不僅是租金收益，更重要的是為中正路及台東市帶來的商機，期許透過特力屋進駐，讓縣民更方便，也讓台東有更多商機發展。

李建通說，該處出租特力集團20年，據了解該集團興建賣場的速度相當快，預計明年下半年可完工，未來台東區農會信用部、超市都將整併入該區，甚至其他部門亦可進入這個商圈，讓居民洽公、採購都方便。

台東地區農會信用部、超市，未來都可能整併入商圈，讓民眾洽公、購物都方便。記者卜敏正／攝影
台東地區農會信用部、超市，未來都可能整併入商圈，讓民眾洽公、購物都方便。記者卜敏正／攝影

台東 農會 東區

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