特力屋賣場進駐台東市區 預計明年下半年可營運

台東區農會日前與特力屋集團簽約，將位於中正路後方至寶桑路空地，出租興建HOLA B&Q特力屋興建賣場，租期20年、每月租金30萬元，目前正申請建照，預計明年下半年可完工營運。

台東區農會多年前賣掉豐工段4千多坪工業用地，再以賣地所得，投資購入中正路公有地及周邊1600餘坪土地，成尚四面方正臨路土地，其中千餘坪將以每月30萬元，出租給特力屋集團興建賣場，近期該集團已開始申請建照。

台東區農會總幹事李建通表示，出租中正路後側這塊土地，每月可收租金約30萬元，但農會看的不僅是租金收益，更重要的是為中正路及台東市帶來的商機，期許透過特力屋進駐，讓縣民更方便，也讓台東有更多商機發展。