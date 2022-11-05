北北基桃1日生活圈 「僅基隆無YouBike」 民眾黨批有道無車

民眾黨立委邱臣遠今天與中正區市議員候選人林毓峯，一起和多年青年學子騎YouBike到市政府前柔性訴求，指北北基桃是一日生活圈，但除了基隆外，其他都有YouBike，年底基隆很多自行車道都完成，但面臨「有道無車」，質疑基隆人是二等公民嗎？

今天上午8點半，林毓峯和立委邱臣遠以及青年學子，一同騎YouBike到基隆市政府前出發，再到和平島正濱色彩屋，以騎腳踏車方式響應環保，由於特別到市政府前拍照，警方動員多名警力到場戒備，擔心有陳抗動作，所幸過程平和，停留十多分鐘即離去

立委邱臣遠說，今天特別和中正區市議員候選人林毓峯和學子，一起騎YouBike到基隆市政府前，主要訴求是因為基隆四面環山，非常仰賴公共交通，但至今基隆市還沒有YouBike，希望推廣綠色運具和循環經濟，希望藉由這樣的方式，促使市政府重視，也支持林毓峯，希望市民給他一個機會。

林毓峯表示，基隆有很多問題，第一是觀光，其次是交通，如果基隆有YouBike進駐，一定可以解決很多問題，可以帶來更多的觀光人潮。

林毓峯說，北北基桃是一日生活圈，但除了基隆外，其他都有YouBike。到今年年底，基隆有很多自行車道都陸續完成，但面臨「有道無車」的情況，民眾黨已多次向市府建議重視這個問題，希望為了促進觀光發展，聽到他們的聲音，促成YouBike的進駐。