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花蓮議會審預算爆府會衝突 民進黨Kolas批縣府藐視民意

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka對今天府會審預算爭議，批評縣府藐視民意。圖／本報資料照片
民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka對今天府會審預算爭議，批評縣府藐視民意。圖／本報資料照片

花蓮縣政府與議會因宗教預算審議，今天爆發議長張峻不滿縣府動員民眾「關切」，將民政處長林金虎趕出議場的火爆場面。對此，民進黨縣長候選人Kolas Yotaka批評縣府作法藐視民意，她樂見縣議會硬起來，反對惡霸與暗黑的勢力坐大。

Kolas表示，議員都是人民選出來的民意代表，花蓮縣政府今天的作法（動員宗教團體到場旁聽），就是藐視民意，貶低花蓮人，不把花蓮人當一回事。

她說，審預算本來就是民意代表制衡行政權坐大的民主機制，今天發生的一切，更加坐實了她一直以來所說的「今年的選舉，就是一場反霸凌花蓮人的運動」，她樂見縣議會硬起來，反對惡霸與暗黑的勢力做大，大家要堅持，把花蓮還給真正的花蓮人。

縣府民政處提出明年度6730萬元宗教預算，在議會引起討論，今天有宗教團體到場旁聽，還舉牌支持預算，引發爭議，主持議會的張峻指縣府動員，痛斥「好像拿著一把刀架著議員不能審」，當場敲槌拒審，還將民政處長林金虎趕出場，全案延至下周一（7）日再審。

縣長徐榛蔚因請假投入選舉，當時並未在場。縣府則發聲明感謝民間團體關心參與公共事務，將持續與縣議會溝通說明，盼保持良善溝通，讓縣務運作順暢。

花蓮 張峻

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