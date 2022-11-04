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蘇澳海巡隊添生力軍 35噸級新艇加入搜救、執法行列

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
海巡署艦隊分署新造35噸級巡防艇PP-3508艇，今天下午航抵蘇澳。圖／蘇澳海巡隊提供
海巡署艦隊分署新造35噸級巡防艇PP-3508艇，今天下午航抵蘇澳。圖／蘇澳海巡隊提供

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」，新造35噸級巡防艇PP-3508艇，10月下旬驗收交船，今天下午航抵蘇澳。蘇澳海巡隊表示，新艇加入執勤陣容，為宜蘭海域違規執法、海域搜救注入新能量，大幅提升海巡執勤強度與海上救援效能。

這艘新艇採用噴水式推進器，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，最高航速可達45節（時速約83公里）、續航力達600浬，有效延長滯海執勤時間。

蘇澳海巡隊指出，特別強化消防滅火功能的高壓水瞄，可由駕駛室遙控操作，噴水量每小時約為70公秉（70000公升）、最大射程超過60公尺，執行海上救難任務時，更能發揮優勢效能。

蘇澳海巡隊表示：台灣東北角一帶為海上遊憩活動熱點，海巡肩負救生救難重責，3508艇加入後，能更有效保護國人海上遊憩安全及維護海域治安。

35噸級巡防艇PP-3508艇今天下午航抵蘇澳。圖／蘇澳海巡隊提供
35噸級巡防艇PP-3508艇今天下午航抵蘇澳。圖／蘇澳海巡隊提供
海巡署艦隊分署新造35噸級巡防艇PP-3508艇。圖／蘇澳海巡隊提供
海巡署艦隊分署新造35噸級巡防艇PP-3508艇。圖／蘇澳海巡隊提供

海巡署 蘇澳 宜蘭

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