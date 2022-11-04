東縱谷有機米專區爆黑椿象危機 專家找到天敵壓制

台東關山鎮水稻有機栽培專區，廣達100公頃未使用化學農藥，意外成為黑椿象肆虐天堂。台東區農業改良場利用天敵等生物防治，初步實驗有效，也呼籲農民對有機耕作堅持下去。

關山鎮梓園碾米廠民國109年推廣契作農戶有機栽培，至今已邁入第3年，有機耕作面積達100公頃；但今年度第一期作稻黑椿象族群密度急遽升高，造成農友不少損失，目前二期稻情況仍嚴重。

農委會台東區農業改良場副場長盧柏松接受中央社記者電話訪問表示，稻黑椿象（Scotinophara lurida）為民國60年以前台灣水稻重要害蟲之一，但這蟲對化學藥劑感受性強，隨水稻栽培管理方式改變（化學農藥），因此已超過50年鮮少有嚴重危害紀錄。

但是，因關山鎮推廣100公頃有機耕作，未使用化學農藥，正好提供給牠們很大的食物來源，因此慢慢聚集，在今年度第一期作稻黑椿象族群密度急遽升高，造成嚴重危害，每株稻叢平均黑椿象成蟲數量可達2.6隻。

盧柏松說，因這隻蟲很怕慣行農法（化學農藥），只要飛離關山鎮有機田就不容易生存，而其他鄉鎮有沒有像關山鎮有100公頃這麼廣大的食物，因此目前其他鄉鎮尚未傳出嚴重危害。

台東區農改場副研究員、作物環境課長蔡恕仁表示，中興大學植物教學醫院長莊益源率領的研究團隊，今年6月到關山抓取3600隻稻黑椿象回學校做試驗時，發現有些椿象第2天即死亡，並長出明顯菌絲與孢子，進一步分離並進行試驗後獲得編號YCC604黑殭菌菌株。

今年8月於關山有機水稻田區透過田間試驗證實噴施黑殭菌14天後，防治率可達7成，媲美化學農藥的效果。

除黑殭菌，台東場於今年4月份調查田間稻黑椿象族群密度時，發現當地原生稻黑椿象卵寄生性天敵（黑卵蜂）族群量高，在苗栗區農業改良場協助下，已建立黑卵蜂飼養技術，於田間野放卵寄生性天敵，可有效壓制稻黑椿象族群的增長。

他說，根據實驗，黑卵蜂可以百分百寄生在黑椿象的卵內，但因目前數量有限，加上這蜂很怕騷動，農民在驅趕黑椿象就會影響到寄生，因此還無法完全壓制黑椿象繁衍，目前1個星期最大產量只能6000隻，因此還需要一段時間，才能達到生態間的平衡，也希望農民堅持下去。

最近因二期稻陸續收割，黑椿象無處躲，於是飛到民宅，尤其是夜間有光的地方，讓農民相當無奈。黃姓農民說，不僅田間都是，就連農舍都被波及，密密麻麻的景象，讓人看了頭皮發麻。

台東縣議員陳宏宗表示，黑椿象蟲的卵和幼蟲，會潛伏在農田底部，過去農民在收割後會用焚燒稻草方式除蟲，但是這幾年環保單位嚴格限制燒稻草行為，希望能開放農民在收割後燃燒稻草。

台東縣政府農業處長許家豪表示，今年一期稻收割後台東縣環保局特別專案讓這塊有機田燃燒稻草，據農民反映有收到效果，但這部分目前還要等待農改場和專家的研究數據，二期稻截至今天尚未有農民提出焚燒稻草申請。