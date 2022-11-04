花蓮府會衝突民政處長被趕出議場 縣府：持續溝通說明

花蓮縣議會今天審議民政處6000多萬元宗教預算，出現議長張峻認為縣府動員宗教團體施壓，將民政處長林金虎趕出場的火爆場面。縣府發表聲明，感謝民間團體關心參與公共事務，將持續與縣議會溝通說明，盼保持良善溝通。

花蓮每年編列數千萬元宗教預算，為全國最高，甚至超過台北市，民政處明年再度編列6370萬元，包括各宗教祭天祈福活動近千萬元、補助各寺廟遶境法會700萬元、各寺廟參拜活動470萬元、各寺廟宗教團體辦理民俗活動1850萬元等，引起討論。

今天議會審議時，有宗教團體在旁聽席舉牌支持，引爆府會衝突。議會主席張峻認為預算要合理分配是議會職責所在，也是合法審議程序，縣府不應該動員來施壓，裁示今天不審民政處預算後，將林金虎趕出議場。議會決定下周一（7）日再審民政處預算。

縣府下午發出聲明表示，今天是花蓮縣議會第19屆第8次定期大會延長會二、三讀會，縣府各局處首長及同仁列席，地方宗教團體到場旁聽席聆聽預算審議流程。人民到民意機構內旁聽預算審議、縣政總質詢、地方自治條例等參與公共事務，是民主國家體系運作成熟之體現，近年來各團體在議會期間到場旁聽或表達意見，以及縣內學校到場近距離體驗立法機構運作流程，都顯示中華民國的法治精神已向下扎根，公民參與精神深入人心。