對外求援無死角 台東尚德防救災行動通訊平台今啟用

台東因地理位置影響，易遭受地震、颱風等天災侵害，防災救災非常仰賴通訊傳播，縣府今天辦理東河鄉尚德地區「防救災行動通訊平台」啟用典禮，縣長饒慶鈴主持時表示盼能提升東海岸山區通訊，未來持續爭取建置其他偏鄉通訊設施。

饒慶鈴說，這座大型的防救災行動通訊平台，從會勘到建置完成堪稱全台最快，縣府將持續提高台東整體行動網路訊號及覆蓋率，目前已另有計畫協助解決綠島鄉全島行動訊號品質問題，並建置全縣更完善的基本設施，吸引更多人東漂。

東河鄉尚德位處山區，長期以來行動網路訊號不良，甚至部分區域無訊號，讓當地居民及遊客遇緊急無法向外求救，除有生命安全的疑慮，也降低年輕人返鄉意願。縣府今年1月辦理現地會勘，並在中央與民間電信業者合作，完成平台建置。

縣府計畫處表示，這座位處山頭上的基地台高度20公尺，涵蓋範圍廣，甚至銅礦地區也納入涵蓋，訊號幾乎無死角；另外，站體自備發電機，可使訊號不中斷，還可提供當地居民於停電時緊急手機充電需求，不會形成孤島效應。

立委劉櫂豪表示，2020年他於立院督促國家通訊傳播委員會（NCC）加強建置台東防救災行動通訊平台，尤其台東尚有許多鄉鎮完全沒有建置防救災行動通訊平台，獲NCC允諾建置改善；去年會勘延平鄉桃源村防救災行動通訊平台，如今尚德防救災行動通訊平台建置完成，這是偏鄉福音。