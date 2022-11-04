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陳銘風以當年返鄉期待提青年政策 鼓勵年輕人服務參政

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東市長候選人陳銘風（左四），今天邀請年輕朋友們共同發表青年政策，也鼓勵年輕人參與社會服務。記者卜敏正／攝影
台東市長候選人陳銘風（左四），今天邀請年輕朋友們共同發表青年政策，也鼓勵年輕人參與社會服務。記者卜敏正／攝影

國民黨台東市長侯選人陳銘風，今天邀請數十名青年站台，並發表青年政策白皮書，他以當年返鄉期待、需求研擬青年政策，承諾當選後成立「台東市青年發展所」，專責解決青年事務，也強調不僅挺18歲青年參政，更應下修被選舉門檻到20歲，鼓勵年輕人參與公共事務。

陳銘風表示，在台東念到高中後，到北部求學、工作，最後又回台東參與公共事務，身為台東返鄉青年，當年返鄉猶豫、需求至今仍感受深刻，因此將當時內心期待的協助和需求納入青年政見，希望實質協助青年解決問題。

陳銘風說，當代年輕人透過網際網路學習幾乎無國界，應該給青年更多機會，擴大年輕力量，他的青年政策有五大主軸，分別是在市公所成立青年發展專責單位，穩定就業、安心定居、親子生活、創業資源。

他說，為穩定就業將著重就業資訊e化，在市公所網頁上建置徵才專區，並結合就業服務中心，讓徵才及求職資訊可以互相連結，透過多元的模式增加求職效率。

另對於青年居住問題，陳銘風坦言市公所資源有限，這部分將尋求與台東縣政府合作，推動幸福住宅，可透過公有地盤點、資源共享、共同提案等互利方式，讓幸福住宅戶數增加，減輕年輕人居住需求負擔及不穩定性。

陳銘風說，青年政策重要一環，是如何幫助年輕父母有更棒親子生活，他將增加台東市親子活動場域，除盤點市區鄰里公園，逐步提升公園友善化及共融式遊具，也要讓親子活動場域更多元，讓孩子們在市區有更多能夠玩耍遊戲的地方。

他說，青年創業辛苦，從資金籌措、人員管理、業務推廣等都需要幫助，除透過青年發展專責單位協助或輔導青年提案，也會定期辦理具實務創業家分享，讓青年創業這條路能走得更為順遂。

台東市長候選人陳銘風（左三），今天邀請年輕朋友們共同發表青年政策，也鼓勵年輕人參與社會服務。記者卜敏正／攝影
台東市長候選人陳銘風（左三），今天邀請年輕朋友們共同發表青年政策，也鼓勵年輕人參與社會服務。記者卜敏正／攝影

陳銘風 台東縣選舉

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