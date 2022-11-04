被指動員施壓宗教預算審議 花蓮民政處長遭趕出議場
花蓮縣議會今天進行續審民政處明年度6000多萬元宗教預算，現場聚集不少宗教團體關心，議長張峻不滿，認為是縣府動員，痛斥「好像拿著一把刀架著議員不能審」，當場敲槌拒審，還將民政處長林金虎趕出場。
民政處表示，縣府這幾年致力推廣宗教禮俗活動，不只單純拜拜，也包括教育、公益等，宗教社團也感受到成果，才主動到場關切表達支持。
民政處編列明年度宗教禮俗經費6370萬元，日前在縣議會已遭縣議員楊華美質疑高居全國第一，譏諷花蓮觀光大縣要改為「宗教大縣」；昨天議會討論民政處提案，多名議員主張應合理分配，沒有結論，延至今天續審。
今天一早議會旁聽席聚集數十位宗教界人士「關切」，還有人舉牌支持，讓主持議會的議長張峻大動肝火，表示議會審議明年度預算，縣府竟然動員宗教團體，讓他非常錯愕，「好像拿著一把刀架著議員不能審預算」。
張峻說，要求縣府預算要合理分配是議會職責所在，也是合法審議程序，縣府卻動員，讓議會非常錯愕，他非常生氣，要代表花蓮縣議會抗議。
他點名民政處長林金虎說，昨天要求林與議員協調，但作法竟然是動員，「把縣議會當作什麼」，當場拍桌要坐在備詢席的林「出去，民政處的預算不審！」。
張峻最後也向宗教界人士表示對不起，但審議算是縣議會職責，要大家「如果有什麼問題，請在選票上反映」，接著敲槌裁示民政處的預算不審，審議下一案。
聖修宮主委潘文賢說是自發性到場，表示議會獨挑宗教預算不審，對宗教團體是很大傷害，不是不能審，而是要合情合理，揚言若預算沒通過，會聯合宗教團體投下神聖一票。福慈宮主委鄧深泉坦言是府內人士叫他們今天到議會，討論五教合一活動如何進行。
縣議員楊華美說，花蓮財政拮据，更應該要量入為出，用在人民需要的地方。宗教是信仰跟文化，可以透過各種方式進行，絕不是只有大型活動，宗教經費必須合理編列，希望縣府自行調整。縣議員莊枝財舉大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境為例，沒有政府補助，仍可為地方帶來經濟發展，花蓮縣府每年編列數千萬元宗教活動預算，已排擠建設和福利，資源應公平分配。
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