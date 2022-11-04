快訊

農遊券4.0來了！買600送600限量9萬份 怎麼拿搶先看

台積電「美籍員工結訓」 網揭內幕鬆口氣：巨嬰終於走了

才替澎恰恰還清巨債 金主林秉文驚傳涉嫌洗錢遭逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛福部台東醫院社工黃建豪 獲醫事人員優良獎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
衛福部台東醫院社工黃建豪，投入社工10餘年，長期關心照護偏鄉長輩，在第八屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮中榮獲「優良獎」。圖／部東醫院提供
衛福部台東醫院社工黃建豪，投入社工10餘年，長期關心照護偏鄉長輩，在第八屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮中榮獲「優良獎」。圖／部東醫院提供

衛福部台東醫院社工黃建豪，在第八屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮中榮獲「優良獎」，日前公開表揚後，在回程火車途中看著窗外景色飛逝，10餘年的社工經歷浮上心頭，他說：「原來社工這條路真的能夠走到現在」。

黃建豪說，他就讀台東大學期間，一次前往蘭嶼的志工活動因訂不到機位無法成行，和社團共同寫信給總統府信箱表達遺憾，想不到府方來電了解，兩天後航空公司派飛機，讓他們順利成行，這次經驗啟發他為偏鄉服務的志向。

第八屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮本月1日在屏東部立醫院舉行，由衛福部長薛瑞元主持，分別頒出「資深典範獎」、「優良獎」及「閃亮新人獎」等3種不同獎項。肯定在第一線犧牲奉獻、努力付出的優秀醫事人員。

台東部立醫院社工黃建豪榮獲「優良獎」，投入社工已10餘年，其對工作盡心熱心，幫助醫院護理之家長輩多方奔走尋找資源，安排療癒課程，利用園藝花藝讓長輩暫時脫離身體和心情的桎梏，並整合協同機制，提供長輩身心健康照護。

「如果今天我們的家人可以被這樣對待的話，我們是不是可以做到這樣。」黃建豪說，社工圈必須面對的現實是，很少被說謝謝、每天都要面對不屬於自己的情緒，「可以在很失落的狀態過後，馬上進入下一個不一樣的心情，這是我的特質」。

社工 台東 衛福部

延伸閱讀

陳時中找「高端戰士」背書 蔣萬安批惡意的政治操作

快篩庫存1.3億劑 立委呼籲擴大放送

高端合約將公開？ 薛瑞元：將討論解密

除了縮短隔離 確診者外出投票有配套？ 薛瑞元：暫時不會有

相關新聞

衛福部台東醫院社工黃建豪 獲醫事人員優良獎

衛福部台東醫院社工黃建豪，在第八屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮中榮獲「優良獎」，日前公開表揚後，在回程火車途中看著窗外...

綠批南迴驛招商問題多 台東縣府：禁得起考驗

台東最美休息站「大武之心南迴驛」上月20日開幕，吸引上萬旅客，民進黨縣長候選人劉櫂豪昨質疑招商抽佣比率太高，軟硬體問題不...

疫情漸趨緩捐血不能緩 基隆醫院辦捐血活動挹注血庫

衛生福利部基隆醫院今天邀請台北捐血中心、玉山銀行基隆分行、台北榮民總醫院器捐小組及修紳工程公司，合辦「挽袖捐血傳遞愛」社...

治平掃黑宜蘭縣議員候選人魯秀傑被逮 不影響參選資格

宜蘭縣無黨籍縣議員候選人魯秀傑疑是天道盟太陽會要角，曾涉嫌討債、恐嚇取財、擄人勒索等罪，昨天被刑事警察局與宜蘭警方逮捕到...

金牌匠人冰雕技藝絕倫退休無處施展 銀髮中心媒合傳藝

年近7旬的胡木源曾服務於多家五星級飯店，擁有30年冰雕及蔬果雕專業技能，征戰各大比賽獲金牌殊榮。退休後對冰雕、蔬果雕的熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。