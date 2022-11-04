衛福部台東醫院社工黃建豪 獲醫事人員優良獎

衛福部台東醫院社工黃建豪，在第八屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮中榮獲「優良獎」，日前公開表揚後，在回程火車途中看著窗外景色飛逝，10餘年的社工經歷浮上心頭，他說：「原來社工這條路真的能夠走到現在」。

黃建豪說，他就讀台東大學期間，一次前往蘭嶼的志工活動因訂不到機位無法成行，和社團共同寫信給總統府信箱表達遺憾，想不到府方來電了解，兩天後航空公司派飛機，讓他們順利成行，這次經驗啟發他為偏鄉服務的志向。

第八屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮本月1日在屏東部立醫院舉行，由衛福部長薛瑞元主持，分別頒出「資深典範獎」、「優良獎」及「閃亮新人獎」等3種不同獎項。肯定在第一線犧牲奉獻、努力付出的優秀醫事人員。

台東部立醫院社工黃建豪榮獲「優良獎」，投入社工已10餘年，其對工作盡心熱心，幫助醫院護理之家長輩多方奔走尋找資源，安排療癒課程，利用園藝花藝讓長輩暫時脫離身體和心情的桎梏，並整合協同機制，提供長輩身心健康照護。

「如果今天我們的家人可以被這樣對待的話，我們是不是可以做到這樣。」黃建豪說，社工圈必須面對的現實是，很少被說謝謝、每天都要面對不屬於自己的情緒，「可以在很失落的狀態過後，馬上進入下一個不一樣的心情，這是我的特質」。