疫情漸趨緩捐血不能緩 基隆醫院辦捐血活動挹注血庫

衛生福利部基隆醫院今天邀請台北捐血中心、玉山銀行基隆分行、台北榮民總醫院器捐小組及修紳工程公司，合辦「挽袖捐血傳遞愛」社區公益捐血暨器捐宣導活動，鼓勵民眾「捐血一袋、救人一命」，「簽署器捐轉動愛」，一起為這個社會盡一分心力。

基隆醫院表示，根據台灣血液基金會最新統計，全台血液庫存量都是急缺或偏低，為了協助解決血荒困境，籌辦捐血活動，呼籲社會各界踴躍捐出熱血，解決血庫告急的難題。

基隆醫院院長林慶豐說，前陣子受疫情影響，捐血人因減少移動或降低捐血意願，希望藉由今天的活動，為血庫盡一點棉薄之力。他感謝玉山銀行資深經理馮天建，帶領基隆分行同仁到場，挽起袖子捐出熱血，也謝謝基隆醫院眾多同仁及民眾熱情響應。

活動現場設有安寧器捐的攤位，由台北榮民總醫院器捐小組提供諮詢，增進民眾對器官捐贈的認識，培養正確觀念，並接受及尊重親友器官捐贈的的意願。