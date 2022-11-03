前瞻補助6.3億元 花蓮縣警局警勤科技、綜合2大樓啟用
花蓮縣警局廳舍使用超過50年，老舊且空間狹小，不敷使用。經爭取前瞻計畫6億3000餘萬元補助，興建警勤科技大樓及綜合大樓，今天落成，預計年底包括刑警大隊、勤務指揮中心、婦幼隊、少年隊等單位將陸續進駐。
舊縣警局廳舍位於花蓮市美崙地區，於民國51年間陸續興建多棟聽舍，歷經半世紀，建物老舊狹窄、防震係數不足，雖然期間多次局部整修，仍有漏水情形；在陸續擴編鑑識科等單位後，空間更不足。
縣警局表示，在前任局長廖美鈴任內，向警政署爭取，獲核定6億3230萬元，前年12月開工，拆除園區內7棟老舊建物，新建兩棟地下2層、地上5層建物，總面積近1萬6000平方公尺，建築融合園區景觀，設施也整合警勤科技，強化治安維護，綜合大樓也規畫與警政署警察通訊所花蓮分所合署辦公，達到資源共享。
今天下午由花蓮縣長徐榛蔚及縣警局長戴崇贒共同主持啟用典禮，包括目前擔任警政署警政委員的廖美鈴等多位前縣警局長、副縣長顏新章、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義等人都參加。
戴崇贒感謝中央與地方對警政業務的大力支持，讓大樓新建工程得以順利完成。他表示，兩棟嶄新大樓改善原有辦公環境，設施導入強化警察科技執法元素，資訊整合，同時提升微波通訊功能，有效打擊犯罪，維護治安。
今天啟用後，還要裝設電力、網路設備等，之後包括勤務指揮中心、刑警大隊、少年警察隊、婦幼警察隊、資訊科、鑑識科等單位，預計年底陸續進駐。
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