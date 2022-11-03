快訊

大阪世博「台灣被消失」！經濟部恐白花20億 蘇貞昌說話了

直播／較上周降16%！今本土確診跌破3萬例 81病歿

囊括一年四季魅力 東縣府推「台東好玩卡」

中央社／ 台東縣3日電

配合交通部觀光局台灣好玩卡，台東縣政府也推出「台東好玩卡」，囊括台東縣一年四季不同面貌的魅力，包括亮點活動和交通規劃，且有專人服務和預約電話。

台東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科今天發布新聞稿，「台東好玩卡」內容包含搭配台東大型亮點活動所規劃的遊程、針對不同路線與節令規劃的遊程、交通運輸套票、特約店家優惠等，除了各種主題與規格價碼的套裝行程，也有針對自由行旅客的轎車、自行車租賃或包車導覽，類型多元，囊括台東縣一年四季不同面貌的魅力。

其中，特別限定的「創意亮點旅遊產品－江賢二個展」時間只到11月27日；暖湯季搭配「知本光祭」推出的遊程則只到11月13日，想來場秋季療癒之旅的民眾，務必把握預約時間。

交通及觀光發展處表示，「台東好玩卡」所包含的遊程都由專人負責規劃及預約服務，無論是享受自由行的自在或是套裝旅遊的便利，都能讓旅客深度體驗台東限定的美好；「客製化行程」則是目前最受遊客歡迎的選擇，兩人即可成行，既能省下規劃行程的心力，景點停留時間也相當彈性，又有專業風趣的導遊兼司機包車服務，能夠深度了解在地文化風情。

11月「台東好玩卡」推出的活動相當精采，無論是藝文輕旅行、暖暖泡湯行，或是熱血賽事通通都有，其中，配合「江賢二藝術特展」的行程，除了欣賞在台東美術館所舉辦的特展，更安排東海岸江賢二藝術園區參觀行程，能夠一睹充滿詩意與創造力的作品，也走訪帶給藝術家無數靈感的台東金樽。

「台東光祭」搭配知本溫泉體驗的遊程，則是暖身又暖心，既能透過溫泉放鬆一身疲憊，又能在國際級的聲光藝術節中獲得滿滿藝術能量；搭配「台灣國際衝浪公開賽」的遊程則可以欣賞東海岸美景，並觀看各國頂尖選手齊聚戰浪的精彩賽況。

交觀處長余明勳歡迎台東民眾多多推薦使用，也邀請各地旅客趁早預約，輕鬆踏上自由自在漫遊台東之旅，更多資訊可見「台東好玩卡」官方網站。

延伸閱讀

台東縣府推「台東好玩卡」 一年四季暢遊台東

為員工增添藝術風格！明門實業開拓企業文藝視野　打造美術館辦公環境

樁腳包遊覽車載里民大啖東港海鮮 高雄檢調搜索後聲押

韓國瑜挺競選對手 「基隆韓家軍隊長」黃希賢：尊重

相關新聞

治平掃黑宜蘭縣議員候選人魯秀傑被逮 不影響參選資格

宜蘭縣無黨籍縣議員候選人魯秀傑疑是天道盟太陽會要角，曾涉嫌討債、恐嚇取財、擄人勒索等罪，昨天被刑事警察局與宜蘭警方逮捕到...

金牌匠人冰雕技藝絕倫退休無處施展 銀髮中心媒合傳藝

年近7旬的胡木源曾服務於多家五星級飯店，擁有30年冰雕及蔬果雕專業技能，征戰各大比賽獲金牌殊榮。退休後對冰雕、蔬果雕的熱...

防火巷蓋大樓遭抗議 台東縣府：暫不發照

台東市仁昌街10巷一條既有通道兼防火巷，有建商申請合併蓋7層高大樓，附近26戶人家昨天掛布條抗議，批官商勾結，多名縣議員...

吉安米異常天候影響出現罕見白穗 受損面積60公頃

花蓮連日下大雨，吉安鄉部分水稻出現「白穗」，是不稔實的「空包彈」，綠油油的稻田變成白茫茫的一片，農民收成勢必受影響。吉安...

遭羅東鎮長丈夫口出惡言 綠營黃適超譴責並提告公然侮辱

羅東鎮長選情升溫，民進黨候選人黃適超10月到餐廳拜票，遇到國民黨鎮長吳秋齡丈夫魏炎輝口出惡言，指黃「外來的」、「負心郎」...

降雨不斷！花蓮中仁隧道湧水超過排水量3倍 路面積水未退

受颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮降雨不斷，中仁隧道來不及排水，路面都積水，公路總局第四區養護工程處表示，隧道排水可達每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。