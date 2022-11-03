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治平掃黑宜蘭縣議員候選人魯秀傑被逮 不影響參選資格

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
魯秀傑的外表長相斯文也客氣，民眾很難把他與逞凶鬥狠產生連結。圖／魯秀傑臉書
魯秀傑的外表長相斯文也客氣，民眾很難把他與逞凶鬥狠產生連結。圖／魯秀傑臉書

宜蘭縣無黨籍縣議員候選人魯秀傑疑是天道盟太陽會要角，曾涉嫌討債、恐嚇取財、擄人勒索等罪，昨天被刑事警察局與宜蘭警方逮捕到案，目前偵訊中。宜蘭縣選委會表示，魯秀傑之前所涉犯案並不違反選罷法規定的參選資格，他還是能參與縣議員選舉。

魯秀傑原本在外地發展，近幾年回宜蘭從事砂石相關事業，這次登記參選宜蘭第一選舉區（宜蘭市）縣議員，決定參選起步雖晚，但43歲的他濃眉大眼，戴副眼鏡，笑起來酒窩，外表長相斯文，讓人留下深刻印象，很難與逞凶鬥狠連結。

不過根據曾接觸過他「喬事」的人透露，魯秀傑說話冷靜也客氣，但言語間還是有兄弟幫的口吻，流露出來的氣勢會讓人害怕。

警方查出，魯秀傑是天道盟太陽會要角，犯有傷害、擄人勒索、妨害自由、糾眾暴力討債、恐嚇取財等前科，被列治平對象。刑事警察局與宜蘭警方昨天展開搜索，逮捕魯秀傑等12人到案，魯秀傑這一次涉及組織、槍砲、毒品、恐嚇取財等罪嫌，疑似為全案主嫌。

消息傳出後震驚地方，衝擊魯秀傑選情，支持者擔心他不能選了。宜蘭縣選委會表示，魯秀傑登記後的參選資料有經過縣選委會初審，再送中選會審定，過程中也有請司法單位清查其前科，魯秀傑之前所涉犯的不法案件並不影響其參選資格。

縣選委會表示，依選罷法規定，曾犯貪汙、賄選、內亂外患罪被判刑確定，因案被褫奪公權尚未復權，或涉犯組織犯罪防制條例經判處有期徒刑以上之刑確定者，不得登記為公職人員候選人，這些不得參選的前科要件，並不包括傷害、擄人勒索、妨害自由、糾眾暴力討債、恐嚇取財等，所以魯秀傑參選資格仍存在。

無黨籍宜蘭縣議員候選人魯秀傑疑為天道盟太陽會要角，因治平掃黑被逮，但是不影響其參選縣議員資格。本報資料照
無黨籍宜蘭縣議員候選人魯秀傑疑為天道盟太陽會要角，因治平掃黑被逮，但是不影響其參選縣議員資格。本報資料照

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