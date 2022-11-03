金牌匠人冰雕技藝絕倫退休無處施展 銀髮中心媒合傳藝

年近7旬的胡木源曾服務於多家五星級飯店，擁有30年冰雕及蔬果雕專業技能，征戰各大比賽獲金牌殊榮。退休後對冰雕、蔬果雕的熱愛不減，想重返職場但銀髮職缺多為臨時短期工，經由勞動部高屏澎東分署銀髮人才資源中心積極媒合，他重拾職場門票，成為冰雕、蔬果雕技藝傳承指導顧問，打造退休職涯新道路。

胡木源出社會第一份工作就是宴會冰雕師，對於食材雕飾的熱愛與執著，屢獲國內外多種獎項肯定，也出版多本相關著作。隨著年紀增長，身體無法承受職場的快節奏與勞累，於是毅然決定退休。退休後的人他曾度過一段悠閒生活，但心中仍無法忘懷曾在冰、果雕界的巔峰時期，於是開始應徵飯店工作，但銀髮族的職缺大多為臨時短期工。

在社區里長的引薦下，胡木源來到高屏澎東區銀髮中心。經過輔導員深度諮詢，發現他擁有一手精湛的技藝與豐富資歷後，開始為他媒合擔任宴會蔬果雕技術指導師資。教學過程中胡木源展現精湛、俐落的手藝，讓平凡無奇的食材，瞬間成為活靈活現的藝術料理，讓學員們大開眼界讚不絶口。在學員的掌聲中，胡木源開始重拾自信與綻放光彩。

胡木源表示，冰雕及蔬果雕是這輩子最熱愛的事，也是人生的全部，只要一把刀就能將看似平凡的食材化做美麗的藝術。感謝高屏澎東區銀髮中心的協助與鼓勵，讓他能將專業技術延續、傳承下去。

曾經因高齡與體力在求職路受挫，讓胡木源逐漸失去信心。現在的胡木源則充滿自信與魅力，在指導企業過程中不僅讓其重拾靈活的手感，並激發更多的創造力，讓雇主們大為讚賞，聘為指導顧問，他也開啟了退而不休後嶄新的職涯大門。