影╱基隆南下國道只剩一條路 通勤族哀號：明天國3恐塞爆

國道一號南下主線五堵到汐止的7到10K路段，今晚也因原本南下匝道塌方範圍擴大封閉了，通勤族表示，等於基隆南下往台北的國道只剩一條，明天國3恐塞爆。

高速公路局持續進行國1南下汐止交流道邊坡坍方搶修，原本是封閉汐止南出匝道，高公局預定4日下班前完成搶修恢復通行，但今晚7點多，邊坡再次坍滑，大量土石沖到主線車道上，因此再封閉國1五堵入口跟五堵至汐止主線7到10K。因範圍擴大，4日下班前完成搶修進度恐生變。

國道警方表示，南向10.1K主線今晚因為坍方，致主線路燈倒塌，占用主線2車道，暫停通行，警方派遣巡邏車於南向10.1K現場警戒，並派遣1巡邏車於南向五堵出口疏導，通知交控派遣工務段人員，前往南向大華系統管制主線車流強制下五堵。

警方通知交控顯示CMS看板通知用路人改道。今晚7時17分，10.1K主線倒塌路燈已移開，今晚7時30分封閉南向五堵主線，封閉五堵南向入口。

基隆市政府交通處今晚表示，因應高公局五堵至汐止南向封閉，影響基隆往台北行駛該路段的國道客運，相關路線調整，國道業者均以維持現有站位的改道動線行駛，但因增加改道繞行時間恐有班次延誤，如有趕時間的旅客，建議改利用其他國道客運路線或台鐵等前往目的地。

此外，若主線開放通行，汐止集散道路仍維持管制，除1088、1550、1550B、9026及1880等路線仍需改道行駛，其餘路線均恢復原動線。