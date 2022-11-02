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花東鐵路中斷 劉櫂豪要求因應連假及返鄉投票疏運

中央社／ 台東縣2日電
民進黨台東縣長候選人劉櫂豪。聯合報系資料照／記者卜敏正攝影
民進黨台東縣長候選人劉櫂豪。聯合報系資料照／記者卜敏正攝影

民進黨提名台東縣長參選人、立委劉櫂豪，今天上午取消選舉行程出席立法院，他要求交通部，花東鐵路因9月強震中斷，必須加強疏運量能因應連假及返鄉投票。

劉櫂豪台東服務處發布新聞稿，劉櫂豪在立法院交通委員會質詢交通部長王國材，針對9月台東強震造成花東鐵路中斷後接駁疏運，需因應連假及投票日提早規劃。

劉櫂豪首先感謝交通部因強震造成台東交通運輸不便，提供台東居民航空運輸票價8折優惠至鐵路修復為止，以回應鄉親需求。

他接著表示，目前因應鐵路中斷，除了台鐵、公路以及國發會的TTGO系統，都有提供鄉親接駁服務，以確保民眾交通權益，但因平日及假日的離尖峰時段需求不同，交通部應整合相關單位的交通疏運資源，並因應連假或投票日時的需求，強化疏運量能。

王國材回應，台鐵疏運已針對劉櫂豪的督促改善，目前鐵路–公路–鐵路接駁，是以隨到隨即接駁方式處理，縮短旅客等待時間，後續針對連假、投票日等疏運，會指示相關單位整合規劃，加強疏運量能。

另外，劉櫂豪表示，連日強風豪雨，過去11月份未曾有的颱風侵襲，近年頻現，顯示氣候劇烈變遷，而東部海岸因氣候因素，加劇海岸線的侵襲，他從上任立委就督促公路總局要因應氣候變化，提早擬定對策，尤其南迴公路，是台東南迴唯一對外聯絡公路，而南興、多良等路段，都有路基侵蝕之虞。

公路總局說明，這幾年在劉櫂豪督促下，一直有持續調查研究，目前針對較急迫性的路段，辦理路基加強，後續將持續監控，也會擬定對策。

劉櫂豪 交通部長 台東縣選舉 王國材

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