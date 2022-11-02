遭羅東鎮長丈夫口出惡言 綠營黃適超譴責並提告公然侮辱

羅東鎮長選情升溫，民進黨候選人黃適超10月到餐廳拜票，遇到國民黨鎮長吳秋齡丈夫魏炎輝口出惡言，指黃「外來的」、「負心郎」，過程被在場民眾錄影，日前在網路流傳引發熱議。黃適超今嚴厲譴責，決定提告公然侮辱；魏炎輝表示，個人心直口快無惡意，公道自在人心，交給選民判斷。

黃適超表示，過去拜票曾多次遇到魏炎輝，遭其髒話謾罵都置之不理。10月2日前往社區協會團體舉辦餐會去拜票時，在場用餐的魏如影隨形，口出惡言、髒話連篇、公然侮辱，甚至將他過世妻子因喪子之痛想不開，人生最心痛的事拿來選舉操作。

黃適超今天嚴厲譴責，請吳秋齡約束其丈夫，不要再做抹黑、造謠、公然侮辱、意圖影響選舉的操作手段，呼籲選舉應回歸政策競爭。他說，自己做過5屆議員、副縣長，服務從不分鄉鎮，只要能為羅東付出貢獻的人，都是羅東人。

黃陣營指出，吳秋齡夫婦受羅東鎮民栽培，曾任代表會主席、縣議員的魏炎輝卻犯貪汙被判刑入獄，辜負羅東鎮民的託付，才是真正的「負心郎」。黃適超認為，選舉剩20幾天，不知魏還會祭出什麼惡劣手段，決定委由律師陳倉富提告公然侮辱，遏止骯髒抹黑的選舉操作，還羅東一個乾淨選舉。