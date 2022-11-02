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降雨不斷！花蓮中仁隧道湧水超過排水量3倍 路面積水未退

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
受颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮降雨不斷，中仁隧道不但部分路段沒有照明設備，路面還積水。圖／公路總局第四區養護工程處提供
受颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮降雨不斷，中仁隧道不但部分路段沒有照明設備，路面還積水。圖／公路總局第四區養護工程處提供

受颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮降雨不斷，中仁隧道來不及排水，路面都積水，公路總局第四區養護工程處表示，隧道排水可達每小時1、2公噸，但這次積水超過3倍以上，超過既有抽排水設施量能，正用9個抽水機具抽水，並盡快搶修臨時電力供基本照明，請用路人減速慢行。

日前尼莎颱風、奈格颱風帶來的雨量驚人，中央氣象局統計，花蓮和中累積3天的雨量達272.5毫米，前兩天也針對花蓮發布豪雨特報，山區更是雨下不停。蘇花改中仁隧道自上月31日起開始湧水，超過抽排水設施能量，工務段緊急切斷電力系統，避免造成設備損失，影響中仁隧道南下152.3公里至153.9公里，共1.6公里、北上153.3公里至153.9公里，共0.6公里路段暫時無照明供應。

而湧水造成中仁隧道路面積水，四工處交通管理及控制中心主任陳國正指出，中仁隧道上方有斷層帶，連續2個颱風外圍環量帶來持續降雨，造成山中岩層土石裡含有大量的水來不及排出，累積到一定程度便開始湧水，這麼大的雨量，已超過當初設計的承受雨量與排水設施，才會導致隧道內積水。

金岳工務段長張芯瑋表示，目前湧水量仍很多，31日已緊急協調第九河川局調派2部大型抽水機具，也與南澳工務段緊急租借7個有15馬力的抽水機，即使許多工作人員全身濕透，仍希望盡快把水抽走，並設置臨時交維設施維護用路安全。

張芯瑋說，已邀集蘇花改工程處、原設計單位中興顧問及機電廠商研商短、中、長期方案，短期盡快以臨時電力供應，整體復電時程在安全考量下，需於機房積水排除後，檢視高壓設備受損情形另行評估。

開車往返宜蘭花蓮的黃姓民眾說，「覺得很誇張，這不是台灣很新的隧道嗎？」當初若蓋好蘇花安是否就能省去這些問題，通車不到幾年時間隧道就淹水斷電，難保不會再發生令人擔心的災難。

因花蓮持續降雨，導致中仁隧道路面積水，金岳工務段已調派9個抽水機具抽水。圖／公路總局第四區養護工程處提供
因花蓮持續降雨，導致中仁隧道路面積水，金岳工務段已調派9個抽水機具抽水。圖／公路總局第四區養護工程處提供

尼莎颱風 雨量 花蓮

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