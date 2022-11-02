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合併防火巷蓋大樓居民抗議 台東縣府：建照未准

中央社／ 台東縣2日電

台東市仁昌街一條既有通道兼防火巷，遭建商申請合併蓋大樓。附近26戶人家今天抗議，批官商勾結；台東縣政府回應，尚未批准建照。

建商37年前在台東市仁昌街10巷蓋連棟透天民宅，並保留一條防火巷兼通道；不過這條通道仍屬私有地，去年另有建商購買這條防火巷和2側4間房子，準備拆除房子連防火巷蓋7層樓大樓，引起附近26戶抗議。

住戶今天在住家前掛起布條，寫著「低價買巷道，高價賣大樓，奸商」、「抗議縣政府包庇阻斷逃生路」、「饒慶鈴大人妳在哪裡」。台東縣議員林參天趕到現場質疑官商勾結。

當地住戶陳復龍說，這個社區民國75年開始蓋，76年底他們進駐，當時蓋的時候留防火巷兼通道，建商並未將產權移交給住戶，但這37年來都是住戶在使用、埋設管線，這表示當時建商（地主）同意讓住戶當成既成道路使用，但轉賣給新的地主（建商），連同2側房屋要拆除，蓋7層樓大樓。

附近住戶跟台東縣政府反映，縣政府說目前已經沒有防火巷，只有防火間隔，但必須達到防火要求，燃燒1小時不會引起鄰近建築燃燒。

一名婦女高喊捍衛鄰近住戶的安全，絕不妥協；林參天表示，居住權是人民最基本的權利和訴求，希望台東縣長饒慶鈴有聽到人民的聲音。

住戶聲明，這條4.4米的防火巷、通道，歷經37年供社區和不特定人士通行，請台東縣政府列為既成道路，並給予重新鋪設柏油路面，以利大眾通行安全；同時停止發放建照給建商。

台東縣政府建設處長許瑞貴接受中央社記者電話訪問表示，基於公共利益和安全，短期內不會發建照給建商。

饒慶鈴 議員

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