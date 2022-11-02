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發揮部落傳統 花蓮豐濱成立參與式共保系統

中央社／ 花蓮縣2日電

促進花蓮豐濱農業發展，慈濟大學USR中心與豐濱雜糧產銷班推動PGS參與式驗證共保系統「東海岸PGS沙瑟拉」，發揮阿美族互助精神，打造永續環境，促部落青年回鄉發展。

慈濟大學今天發布訊息表示，東部第一個PGS參與式驗證共保系統「東海岸PGS沙瑟拉（Saselal）」成立，由28名豐濱雜糧產銷班第二班共同討論，日前在農糧署、花蓮縣政府農業處、縣議會農業小組、豐濱鄉公所、豐濱鄉靜浦社區發展協會等各合作夥伴關係人、專家學者的見證下，制定共同願景，共同經營美好的土地。

PGS系統（Participatory Guarantee System）為國際有機農業運動聯盟整合各國驗證制度發展的經驗，提出參與者共保系統。沙瑟拉（Saselal）則是阿美族語團隊合作之意。

慈濟大學通識中心教授邱奕儒表示，消費者對PGS很陌生，要從有機認證談起，早期專家學者發現水質、空氣不再乾淨，魚、蜻蜓也逐漸消失，反而小黑蚊暴增，因而提倡有機機制，但遇到的問題是有機沒有標準，質量參差不齊。

後來有機經第三方認證，但農友須支付認證費，由審認委員實地稽核為農友認證。如今有機認證強調永續發展，不再僅是有機農作，注重的是整體環境。

以「東海岸PGS沙瑟拉（Saselal）」為例，邱奕儒說，除了有機認證的基礎外，其中加入部落文化、故事以及整體環境、經濟產業等，打造永續環境的啟始。

目前產銷班農作物主要以印加果為主，邱奕儒與產銷班班長黃榮輝多次共同帶領著班員討論種植現況，分享彼此的種植經驗、面臨的困難等，也建議農作物多樣性，透過各作物的深根淺根，讓大地回歸原始生態，讓土壤更健康。

透過PGS善用彼此資源，將簡單的農業與小旅行以及食農教育結合，整合豐濱鄉的未來，進而發展出各種產業，製造更多在地就業機會，積極營造好山好水的生態外，也期望以此促進部落青年可以回鄉發展、傳承文化。

慈濟 阿美族 青年

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