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影／基隆麥金路往國三塞爆 救護車卡路中只得逆向行駛
高速公路局今天持續進行國1南下汐止交流道邊坡坍方搶修，汐止南出匝道持續封閉，國一轉到國三不通，大批車流改從基隆麥金路往大武崙方向上國三，造成麥金路上午塞爆，一輛救護車也卡路中，最後逆向才開到大武崙執行任務。民眾說，「今天上班比平常多花半小時到1小時」。
國1 南下汐止交流道於昨天近午時發生邊坡土石崩落、大型門架嚴重傾斜，經高速公路局緊急搶修，昨天傍晚國1五堵至汐止段主線車道已先搶通，汐止南出匝道則因邊坡搶修工程持續封閉，影響國1轉國3車流。高公局預計4日下班前才能搶通。
今天開車或搭乘客運前往台北上班的通勤族很無奈，飽受塞車之苦，在基隆麥金路搭國道客運的民眾說，今天塞車通勤的時間比平常多出半小時到1小時，還看到一輛救護車鳴笛也塞在車陣中，最後只能直接逆向開往大武崙方向。
今天上午7點多，大批車流改從基隆麥金路往大武崙方向上國三，造成麥金路上午塞爆，一名機車騎士說，連機車也難動彈，汽車緩步前進，時速很低，不見警方有效疏導。
一名客運司機說，今天真的比平常塞，直到將近早上9點車潮才慢慢紓緩。一名通勤族說，基隆市麥金路，可以到國道1號及3號，受到走山影響，前往汐止或台北上班的通勤族，改走省道或國道3號，造成大塞車。
國光客運今天表示，1813路線台北往返基隆與與1815路線台北往返金山，避開邊坡崩塌路段改行國三接國一，車流路阻緣故，車行時間至少拉長15分鐘。因此產生班距拉長與班次回程銜接不上等，造成基隆通勤民眾不便，天災因素不可抗力，請多多見諒。
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