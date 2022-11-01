寒士吃飽30活動勸募 蔡適應與健美選手響應號召一起來

人安基金會基隆平安站所舉辦「第33寒士吃飽30」募款活動，民進黨基隆市長候選人蔡適應出席時說，他長期支持人安關懷弱勢，每年都會響應公益，今年和代表基隆參加全民運動會的選手一起參加，希望能為寒士和弱勢族群勸募到更多資源。

勸募活動由愛心公益大使白馨儒主持，邀請蔡適應和基隆市體育會健美健身委員會主委羅仕傑、副主委兼自由重量健身俱樂部執行長謝承益、111年嘉義全民運動會男子形體178cm季軍盧信男參加，共同呼籲社會大眾關懷弱勢，期盼各界踴躍捐款。

蔡適應說，幫助社會弱勢就是他從政初衷，求學期間他的經濟狀況不是很好，所以更能體會社會弱勢的困境，期盼更多社會善心人士站出來支持「寒士吃飽30」。

人安基金會基隆平安站長周泉宥表示，這兩年受疫情影響，寒士吃飽30活動的募款受到限制，很感謝蔡適應等出席人士協助勸募。為了讓寒士們能在年節時有頓溫飽，感受社會溫情，將準備易保存、易加熱、可即食、有年味的食品，菜色有浦燒鯖魚、櫻花蝦米糕、人參糯米雞、滷豬蹄花、嫩骨煲、肉鬆及白菜滷等。