宜蘭轉運站工程進度88.62% 主站體12月完成明年3月啟用

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長林姿妙與議員今天前往了解宜蘭轉運站工程進度，主站體預計今年12月完成，明年3月完成招商及新舊站體營運轉換後即可啟用。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與議員今天前往了解宜蘭轉運站工程進度，主站體預計今年12月完成，明年3月完成招商及新舊站體營運轉換後即可啟用。記者戴永華／攝影

宜蘭轉運站暨附屬設施及停車空間新建工程109年9月開工，主站體預計今年12月完成，明年3月完成招商及新舊站體營運轉換後即可啟用；特別的是，該轉運站約有三分之二的屋頂採生態設計，覆土綠化降低熱效應，雨水回收再利用於屋頂植栽澆灌。

縣長林姿妙與議員今天前往了解工程進度，目前已達88.62%，縣府交通處表示，原址舊有宜蘭臨時轉運站站內空間及設備逐漸飽和不敷使用，經林姿妙縣長率領縣府團隊爭取前瞻建設計畫補助，核定總經費4億7700萬元，由中央2億3185萬元、縣府自籌2億4515萬元，原址擴大興建地上及地下各兩層建築物，由田中央建築師事務所設計監造。

將來完工之後，1樓做為國道客運、市區公車售票及等候轉乘空間，並考量不同旅客需求，設有商店、哺集乳室、親子廁所、無障礙照護床等友善設施；2樓是辦公室及司機休息室，屋頂採取田埂意象設計，屋頂層覆土綠化，創造生態跳島，以降低熱島效應，筏基雨水回收再利用於屋頂植栽澆灌。

地下2層做為停車場，智慧停車服務系統規劃98輛偵測汽車停車位、兩個電動停車位，並預留13席因應將來的充電需求，另有888個機車停車位，整合計程車排班、私人運具接送、市區公車、人行步道等多種交通動線，提供舒適的候車及停車空間。

縣長林姿妙與議員今天前往了解宜蘭轉運站工程進度，主站體預計今年12月完成，明年3月完成招商及新舊站體營運轉換後即可啟用。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與議員今天前往了解宜蘭轉運站工程進度，主站體預計今年12月完成，明年3月完成招商及新舊站體營運轉換後即可啟用。記者戴永華／攝影

林姿妙 建築

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