「公文拿反卻懂得用王八機」 綠委諷林姿妙高深莫測

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
宜蘭縣長林姿妙。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙。記者戴永華／攝影

宜蘭縣長林姿妙涉嫌財產來源不明遭檢方起訴，民進黨立委林俊憲今天表示，林姿妙擁有一隻不是自己名下的手機，是用移工名義申請的儲值電話卡，而這個幫她申請門號的人，還懂得不要用本國國民當人頭，「公文拿反的人卻懂得用王八機，林姿妙確實高深莫測」。

林俊憲晚間在臉書指出，林姿妙涉貪案昨天開庭，檢調出示的事證中有一項特別引人注意，就是林姿妙有一隻不是自己名下的門號，而是用移工名義申請的儲值電話卡。

林俊憲質疑，林姿妙推說是「閨蜜」幫她申請的，自己什麼都不知道，但是即使是再好的朋友，一個普通人會什麼都不問，就拿來路不明的門號使用嗎？疑點實在太多了。

林俊憲說明，依據目前國內法規規定，預付卡一定要實名登記購買，就是因為過去有很多預付門號被拿來做犯罪用途，最厲害的是這個幫她申請門號的人，還懂得不要用本國國民當人頭，而是更難追蹤到的外籍人士，為了「閨蜜聊天」這麼大費周章，還以為是在演諜報片。

林俊憲說，這讓他想起4年前，林姿妙被爆料不會看公文，都是由她自己的兒女或親信代行，甚至有記者去實地採訪，林姿妙還真的拿錯邊，她的兒子趕快上前把公文轉方向。

林俊憲諷刺，或許真的有一種可能，就是林姿妙什麼都不知道，就連涉貪的事情都是身邊親信以她的名義處理，否則公文拿反跟預付卡這兩件事反差實在太大，難以想像這是同一個人。

林俊憲批評，如果一個掌握權力的人，連自己在做什麼都不清楚，完全交給身邊的親信打理，這比她自己能力不足，但是會親自處理還危險，等於權力都落在不受監督的代理人身上。

林俊憲說，擔任縣長的人是林姿妙，而不是她身邊的兒女或「閨蜜」們，不能什麼都一句「不知道」就想逃避責任，即使她是真的什麼都不知道。

林姿妙 林俊憲 移工

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