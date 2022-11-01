台東震災校園輕鋼架震落最嚴重 建築裂痕安全待鑑定

台東縣東河鄉於昨傍晚發生芮氏規模5.0地震，造成部分災情，台東縣政府教育處收到各學校回報災情改，教育處長林政宏今前往東河鄉內學校勘災，除承諾協助學校復原，也將請結構技師對受損建物安全鑑定。

教育處表示，昨天下午4時48分發生芮氏規模5.0地震，地震深度10公里，震央位於台東縣東河鄉，鄉內的興隆國小及都蘭國中部分教室的輕鋼架矽酸鈣板掉落，已請學校先行調整學生上課教室，避免因天花掉落而受傷；而都蘭國中、泰源國中則為學校水塔倒塌，經過緊急搶修後水壓仍過低，午餐改供應餐盒，並提供瓶裝飲用水；目前災情皆是硬體或財務上的損失，所幸無人員受傷。

都蘭國小校長羅治鈞說，師生都平安、今天也都正常上課，比較大的災情是天花板輕鋼架脫落，2台電腦螢幕摔落受損，另有兩棟建物有比較大裂縫，將由結構技師鑑定。