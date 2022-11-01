聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東震災校園輕鋼架震落最嚴重 建築裂痕安全待鑑定
台東縣東河鄉於昨傍晚發生芮氏規模5.0地震，造成部分災情，台東縣政府教育處收到各學校回報災情改，教育處長林政宏今前往東河鄉內學校勘災，除承諾協助學校復原，也將請結構技師對受損建物安全鑑定。
教育處表示，昨天下午4時48分發生芮氏規模5.0地震，地震深度10公里，震央位於台東縣東河鄉，鄉內的興隆國小及都蘭國中部分教室的輕鋼架矽酸鈣板掉落，已請學校先行調整學生上課教室，避免因天花掉落而受傷；而都蘭國中、泰源國中則為學校水塔倒塌，經過緊急搶修後水壓仍過低，午餐改供應餐盒，並提供瓶裝飲用水；目前災情皆是硬體或財務上的損失，所幸無人員受傷。
都蘭國小校長羅治鈞說，師生都平安、今天也都正常上課，比較大的災情是天花板輕鋼架脫落，2台電腦螢幕摔落受損，另有兩棟建物有比較大裂縫，將由結構技師鑑定。
教育處指出，教育處已請學校盡快將教學場域復原，若需要結構技師鑑定，將協助學校媒合聯繫，以最快速度讓校園回歸安全。也請各受災學校針對危險性的區域或活動場所，拉封鎖線，禁止人員靠近，以師生、校園安全為主要考量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言