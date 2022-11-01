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國1南下汐止交流道坍方 基隆4國道客運改道…班次恐延誤

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
中山高南下汐止交流道出口右側山壁今天崩塌，工程人員前往搶修。事故路段車道封閉，僅剩主線內線可供通行。記者邱瑞杰／攝影
中山高南下汐止交流道出口右側山壁今天崩塌，工程人員前往搶修。事故路段車道封閉，僅剩主線內線可供通行。記者邱瑞杰／攝影

中山高南下汐止交流道右側邊坡今天崩塌，通往出口和國道3號車道封閉，禁止通行。基市府交通處表示，行駛這處路段的1088、1550、9026、1880國道客運，均配合改道行駛。現有站位雖不變，但改道恐有班次延誤，建議趕時間的旅客，改利用其他國道路線或台鐵前往目的地。

基市交通處表示，今天上午11點多汐止交流道邊坡滑落，高速公路局北區分局、國道公路警察隨即趕往現場處理，成立緊急應變小組積極搶修。

由於中山高南向汐止出口及連接國道3號集散道封閉，管制通行，影響基隆國道南下交通。

交通處建議建議改道路線，包括基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入，或由台62線萬瑞快速道路瑪東系統駛入。地區車輛可多利用地方道路，行駛新台五交流道上國道3號往南。國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止接中山高或國道3號。

交通處表示，因應高公局封閉搶修道路，基隆往台北受影響的國道客運，計有1088（暖暖─松山車站）、1550（基隆─台北）、9026（安樂區─南港轉運站）、1880（基隆─羅東）路線，國道業者均維持現有站位改道行駛，但因增加改道繞行時間，恐有班次延誤，如有趕時間的旅客，建議改利用其他國道客運路線或台鐵等前往目的地。

中山高南下汐止交流道出口右側山壁今天崩塌，工程人員前往搶修。事故路段車道封閉，僅剩主線內線可供通行。記者邱瑞杰／攝影
中山高南下汐止交流道出口右側山壁今天崩塌，工程人員前往搶修。事故路段車道封閉，僅剩主線內線可供通行。記者邱瑞杰／攝影
中山高南下汐止交流道出口右側山壁今天崩塌，工程人員前往搶修。事故路段車道封閉，僅剩主線內線可供通行。記者邱瑞杰／攝影
中山高南下汐止交流道出口右側山壁今天崩塌，工程人員前往搶修。事故路段車道封閉，僅剩主線內線可供通行。記者邱瑞杰／攝影
中山高南下汐止交流道出口右側山壁今天崩塌，工程人員前往搶修。事故路段車道封閉，僅剩主線內線可供通行。記者邱瑞杰／攝影
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中山高南下汐止交流道出口右側山壁今天崩塌，工程人員前往搶修。事故路段車道封閉，僅剩主線內線可供通行。記者邱瑞杰／攝影
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國道客運 汐止 基隆

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