聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／音樂人陳國華：饒慶鈴出來唱歌可能搶走很多歌手工作
音樂人陳國華為台東量身定做歌曲「綻放台東藍」，今天由饒慶鈴及參與演唱的在地歌手陪同共同發表，饒慶鈴感謝陳國華用音樂敘述台東的美；陳國華強調，音樂中所呈現的台東只有一部分，更多美需要大家來台東親身感受，他也稱讚饒慶鈴歌聲很棒，還好沒有出來跟其他歌手搶工作。
饒慶鈴表示，其實沒有想過競選連任要製作 歌曲，但一連串的美好讓這首歌出現，呈現台東的美，也希望這首歌能夠讓更多人分享，因為台東是上天給的禮物，也是需要共同守護的地方。
陳國華說，這首歌一開始在網路上以「珍珠」在網路發表，收到許多網友讚嘆「台東怎麼這麼美」，但音樂MV中呈現的美只有台東的一小部分，更多的美需要到台東體會，用眼睛、用心觀賞。
「每次聽這首歌我都起雞皮疙瘩！亅陳國華直言，聽到原住民嘹亮歌聲，總讓他感動到流淚，還被老婆說愛哭，他感謝饒慶鈴團隊全力支持，饒和在地歌手共同獻聲。
許多人好奇饒慶鈴歌藝？到底唱了哪幾句？陳國華笑說，這首歌創作時是以張惠妹來演唱作為發想，縣長很認真，從頭到尾都有唱、唱得蠻好的。饒慶鈴笑說這是金牌製作人功力，這應是她這輩子唱得最高的一句，本月12日造勢大會將與在地樂團一起現場表演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言