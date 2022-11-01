影／音樂人陳國華：饒慶鈴出來唱歌可能搶走很多歌手工作

音樂人陳國華為台東量身定做歌曲「綻放台東藍」，今天由饒慶鈴及參與演唱的在地歌手陪同共同發表，饒慶鈴感謝陳國華用音樂敘述台東的美；陳國華強調，音樂中所呈現的台東只有一部分，更多美需要大家來台東親身感受，他也稱讚饒慶鈴歌聲很棒，還好沒有出來跟其他歌手搶工作。

饒慶鈴表示，其實沒有想過競選連任要製作 歌曲，但一連串的美好讓這首歌出現，呈現台東的美，也希望這首歌能夠讓更多人分享，因為台東是上天給的禮物，也是需要共同守護的地方。

陳國華說，這首歌一開始在網路上以「珍珠」在網路發表，收到許多網友讚嘆「台東怎麼這麼美」，但音樂MV中呈現的美只有台東的一小部分，更多的美需要到台東體會，用眼睛、用心觀賞。

「每次聽這首歌我都起雞皮疙瘩！亅陳國華直言，聽到原住民嘹亮歌聲，總讓他感動到流淚，還被老婆說愛哭，他感謝饒慶鈴團隊全力支持，饒和在地歌手共同獻聲。