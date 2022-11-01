陳歐珀爭取62億元 推動宜蘭羅東順安變電所室內化工程

宜蘭縣羅東順安變電所運轉使用至今50年，是宜蘭地區重要供電樞紐，但因變電所造成的景觀空白與電磁波危害，成為閒惡設施，立委陳歐珀爭取62億元把變電所改成室內化，預計明年度起編列預算，後年可以啟動改建工程。

變電所位於冬山鄉義成路，使用運轉50年，是宜蘭重要供電樞紐，龐然大物的變電所裸露外觀，沒人敢靠近繼羅東信義變電所拆遷後，許多羅東、冬山民眾關心羅東順安變電所的拆遷改建進度。

陳歐珀今天舉辦羅東順安變電所室內化會勘暨規劃進度說明，邀請台電公司及縣議員等地方人士到場。陳歐珀表示，2017年他處理順安變電所轉角圍牆遮擋行車視線的問題時，許多民眾表達對順安變電所拆遷的訴求，但考量順安變電所是宜蘭重要供電樞紐，且沒有腹地可供搬遷，因此改建相關計畫一直審慎研議。

直到今年台電新任董事長交接，陳歐珀藉由信義變電所拆遷案例，向曾文生次長爭取順安變電所室內化，獲得同意爭取62億元經費興建變電所外牆及更換老舊設備，將來室內化完成之後，外部空間規劃成綠地公園，提供地方民眾休憩之用。

台電表示，羅東順安變電所裝置容量為80萬千瓦，承接上游冬山和平電廠超高壓變電所發電，再將電配給至廣安、利澤、信義、龍德、蘇澳、東澳及宜蘭等下游變電所。今年9月提報至經濟部國營會審查，預計112年通過行政院預算核定，預算審查通過，可望113年啟動改建。

台電表示，施工為維持區域供電穩定，必須採取分區分期並避開夏季用電尖峰期，第一期工程預計7年（113-119年），首先興建並遷移161千伏特開關場，第二期工程預計8年（120-127年），興建並遷移69千伏特開關場。