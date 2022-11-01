宜蘭縣休閒農業發展協會送好康 1千張數位抵用券等你拿

宜蘭縣休閒農業發展協會配合縣政府推廣優質、嚴選農特產品，及迎合數位消費趨勢，即日起祭出好康雙重送，第一重活動期間推出特價農特產品及優惠伴手禮；第二重是送出1000份數位抵用券，歡迎大家到「幸福一角」賣場採購。

縣政府近年來致力於推廣「宜蘭嚴選」農特產品及落實農委會的CAS、TAP政策，力推食安、可溯源食材 、無毒友善等優質農產，宜蘭縣休閒農業發展協會配合以多元開發、創新與增進健康為特色，走入農業產銷數位化趨勢，期盼在地農產能夠獲得全國各地消費者青睞。

網路與電子化時代及推廣食安「三章一Q」，縣休閒農業發展協會匯集會員業者所展售的73種優質農特產品及伴手禮，即日起至12月11日推出好康雙重送：

好康一：活動期間多款特價農特產品、優惠伴手禮。

好康二：買300元送100元數位折價券，共計送出1000張。

如何拿到數位折抵優惠？

贈送500名一般消費者，只要在協會「幸福一角」賣場消費滿300元，即可利用行動載具獲得雷e購數位抵用券100元一張，可立即購買折抵或下次選購特惠農特產品時抵用﹔使用期間至12月11日。

針對縣內老師推出敬師禮，縣屬各級學校教師及職員工等共500位，在縣政府教育處公告訊息，採登記領取，錄取者將收到教育處寄發QRcode，只要掃描可獲得雷e購數位敬師折價券100元一張，前往幸福一角消費滿300元折抵100元﹔使用期間至11月30日。

宜蘭縣休閒農業發展協會「幸福一角」位於宜蘭市宜興路一段252號，電話（03）9327191。