台東縣東河地震校舍受損 教育處將會同技師勘災

台東縣東河鄉昨天下午規模5.0地震造成一些災情，其中東河鄉農會的超商及辦公室災損不小；東河鄉內的國中小校舍也有災損，教育處已緊急處置，將會同結構技師鑑定勘災。

昨天下午4時48分發生芮氏規模5.0地震，地震深度10公里，震央位於台東縣東河鄉；東河鄉農會監視器畫面可見，地震瞬間劇烈搖晃，天花板輕鋼架掉落，所幸沒有砸到辦公室上班的人。

不過，農會建築物有梁柱和牆面出現龜裂，員工說，地震當下有嗡鳴聲，加上東西倒塌破碎聲等，好像被轟炸一般。

東河鄉內的興隆國小、都蘭國小、都蘭國中、泰源國中也有災情，教室天花板、書籍、雜物掉落，部分牆面龜裂等。

台東縣政府教育處長林政宏今天接受媒體聯訪表示，目前回報的幾所學校都是財產受損、無人員受傷；教室、體育中心的天花板輕鋼架掉落，而牆面、梁柱有龜裂情形，將會同結構技師鑑定。

都蘭國中、泰源國中也有水塔傾倒情形，水壓不足影響營養午餐供應，所以聯繫廠商暫時改以盒餐方式因應。

林政宏指出，初步目視有危險性的如廁所、廚房等處有牆面裂縫情形，已由校方拉封鎖線，禁止人員靠近，以師生、校園安全為主要考量。