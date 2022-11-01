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台東藍議員幫綠助講中傷農會 楊招信怒：不道歉就提告

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣農會理事長楊招信（右一起）、台東區農會總幹事李建通今召開記者會，澄清吳景槐的不實說法。記者卜敏正／攝影
台東縣農會理事長楊招信（右一起）、台東區農會總幹事李建通今召開記者會，澄清吳景槐的不實說法。記者卜敏正／攝影

台東議員吳景槐日前幫綠議員候選人許文獻站台，指有人「掏空農會」及「濫報鳳梨釋迦產量責任歸屬」等言論，台東地區農會怒斥不實，同參選2選區議員的縣農會理事長楊招信，及台東區農會總幹事李建通，今召開記者會說明指吳說法不實。

楊表示，限吳1周內道歉，否則將提告，吳景槐回映「隨便他！」

台東縣議員第2選區唯一一席議員、國民黨郭宗益轉選卑南鄉長，現任鄉長民進黨許文獻轉戰議員，國民黨推縣農會理事長楊招信出馬，實力在伯仲之間，國民黨籍議員吳景槐近年來和綠營互動佳，未參與黨內登記，以無黨籍身分參選下屆1選區議員，日前幫許文獻站台助講，並質疑楊招信及區農會「淘空」。

李建通和楊招信都表示，吳景槐多年前曾經擔任台東區農會理事長，應知道當時區農會即有意購買中正路賣場周邊公有土地，農會因自有資金不足，經過理事會決議並提代表大會同意，後經過4次標售將豐工段土地售出，標受金超過當年承受價，之後也順利購買中正路賣場及周邊土地，吳的言論顛倒是非讓人不齒。

另農委會所辦的釋迦保險，產量查報屬於地方鄉鎮公所，鄉鎮公所查報出了問題，影響卑南鄉地方農民保險理賠金，吳景槐怎可以跟著許文獻將責任推給地方農會？希望吳不要睜眼說瞎話。

楊招信說，對於吳景槐不實言論及中傷，限一周內公開道歉，否則將到按鈴提告「吳意圖使人不當選！」

吳景槐今天上午辦理競選服務處成立，藍綠台東市長參選人陳銘風、洪宗楷及400名支持者都到場祝賀，吳忙碌招呼支持者，對於楊提告說法直言「隨便他！」

吳景槐今天上午辦理競選服務處成立大會，對於楊招信指不道歉就提告，他回應「隨便他！」記者卜敏正／攝影
吳景槐今天上午辦理競選服務處成立大會，對於楊招信指不道歉就提告，他回應「隨便他！」記者卜敏正／攝影

農會 議員 台東

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