蘭嶼強降雨釀積水土石崩塌 鄉公所陸續清除

受到東北季風及颱風外圍環流影響，蘭嶼昨天深夜傾盆大雨，部分低窪路段積水、路肩邊坡土石崩塌，鄉公所表示，短時強降雨，有些小災情造成道路封閉，今天上午陸續搶通。

鄉公所秘書陳建逢接受中央社記者電話訪問表示，昨天晚間下了3小時大雨，累積雨量約200毫米，造成部分地區積水、土石沖刷到路面等災情，凌晨3時後雨停了，目前天氣已放晴，也已派出人員、機具清除路面。

蘭嶼鄉公所彙整災情，包括椰油虎頭坡低窪處路段淹水，加油站前、舊公所牌樓前路面積水、土石流，東80線椰油往洞口方向路肩邊坡土石崩塌等。

氣象達人彭啟明今天在臉書貼文表示，昨天東部外海有非常劇烈的降雨，持續到目前，蘭嶼曾出現時雨量108毫米致災性降雨。今天水氣仍多，但相較於昨天有趨向緩和。