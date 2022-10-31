快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨炸宜蘭 大同英士部落逾250人撤離

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
警方以背負、手攙方式，小心護送村民乘坐上車。記者林佳彣／翻攝
警方以背負、手攙方式，小心護送村民乘坐上車。記者林佳彣／翻攝

奈格颱風外圍環流與共伴效應影響，宜蘭地區豪雨不斷，山地多處土石坍方。大同鄉英士部落今天達土石流紅色警戒區，經大同鄉災防中心會議決議，下午2點多預防性撤村，民眾已順利安置在鄉內復興村活動中心。

三星警分局英士所、明池所及牛鬥派所共6名警力，今天分別深入部落協助撤離與安置，且以背負、手攙方式，小心護送村民乘坐上車，以免行動不便長者於過程中受傷。

警方經逐戶探視，下午3點50分安全將27位村民撤離至大同鄉復興村活動中心安置，約230位村民多數前往其他鄉鎮依親。

三星警方提醒民眾，接連颱風釀豪雨與土石鬆動、多處坍方，若非必要勿開車進入山區，若發現道路有落石、泥流，儘速遠離該路段，並通報公路總局或報請警方協助處理。

警方以背負、手攙方式，小心護送村民乘坐上車。記者林佳彣／翻攝
警方以背負、手攙方式，小心護送村民乘坐上車。記者林佳彣／翻攝
警方深入部落協助撤離與安置村民。記者林佳彣／翻攝
警方深入部落協助撤離與安置村民。記者林佳彣／翻攝
大同鄉英士部落今天達土石流紅色警戒區，警方協助預防性撤村，27位民眾平安安置在復興村活動中心。 記者林佳彣／翻攝
大同鄉英士部落今天達土石流紅色警戒區，警方協助預防性撤村，27位民眾平安安置在復興村活動中心。 記者林佳彣／翻攝

豪雨 颱風 共伴效應

延伸閱讀

下班小心 北北基等全台11縣市豪雨大雨特報

超大豪雨猛灌 宜蘭山區多所學校停班課

超大豪雨來襲！宜蘭四季國小停班課 南澳鄉再增一間

颱風及東北季風共伴效應挾雨勢 翡翠水庫下午調節放水

相關新聞

基隆七堵雨勢不斷 兩處邊坡坍方交通受阻幸無人員傷亡

基隆市七堵區俊賢路連接大華一路涵洞附近、東新街79巷社區道路，今晚發生邊坡土石坍方，幸無人車傷亡受損。土石坍方造成交通受...

台東規模5.0地震...廁所浴室震歪、地面出現裂縫 機車騎士撞上落石

台東地區今天下午4點48分，發生規模5.0地震，台東市區、東河鄉震度4級，感受到明顯震動，震動時間長達數秒，台東縣消防局立即啟動各鄉鎮災...

雨炸宜蘭 大同英士部落逾250人撤離

奈格颱風外圍環流與共伴效應影響，宜蘭地區豪雨不斷，山地多處土石坍方。大同鄉英士部落今天達土石流紅色警戒區，經大同鄉災防中...

花蓮海洋公園人魚秀升級 男人魚首度亮相

花蓮遠雄海洋公園歡慶20周年，除了打造全新主題花車，整修遊憩設施，更招募美人魚團隊，於11月1日起，推出升級版「人魚實境...

影／工程車遭埋！蘇花119.4公里邊坡坍方 緊急封閉

受奈格颱風外圍環流及東北季風影響，蘇花路廊台9線119.4公里處崩坍、台9丁線45.8公里處土石坍方，雙向封閉，警方於現...

饒慶鈴邀總統來台東游泳 「明年游泳池完工歡迎剪綵」

蔡英文總統昨在劉櫂豪造勢會指出，台東「泳圖共構」只剩圖書館建設，台東縣政府今說明，台東縣運動園區泳池整建已完成兒童戲水池...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。