雨炸宜蘭 大同英士部落逾250人撤離

奈格颱風外圍環流與共伴效應影響，宜蘭地區豪雨不斷，山地多處土石坍方。大同鄉英士部落今天達土石流紅色警戒區，經大同鄉災防中心會議決議，下午2點多預防性撤村，民眾已順利安置在鄉內復興村活動中心。

三星警分局英士所、明池所及牛鬥派所共6名警力，今天分別深入部落協助撤離與安置，且以背負、手攙方式，小心護送村民乘坐上車，以免行動不便長者於過程中受傷。

警方經逐戶探視，下午3點50分安全將27位村民撤離至大同鄉復興村活動中心安置，約230位村民多數前往其他鄉鎮依親。