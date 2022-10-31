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花蓮太平洋溫泉季登場 住宿客多3成

中央社／ 花蓮縣31日電

天氣轉涼，花蓮瑞穗、安通泡溫泉的人潮逐漸增加，溫泉業者指出，整體住宿客較上月提升2至3成，從10月中起跑的「花蓮太平洋溫泉季」住宿購物抽黃金、鑽石等活動拉抬住房率。

花蓮縣政府觀光處今天發布訊息表示，太平洋溫泉季推展「瑞穗英雄湯」及「安通美人湯」，在兩大溫泉區建置特色光影展區，打造沿街浪漫光廊，希望吸引外地遊客來訪，也希望讓在外地打拚的遊子能「洄家」泡好湯。

安通溫泉觀光協會理事長連祥淵表示，秋冬季是最適合泡湯的季節，安通溫泉區週末整體住宿率已達約8成，安通有百年歷史的溫泉旅店，泡過「美人湯」後皮膚變得滑潤細膩；旅客還可品嚐玉里麵、臭豆腐等在地小吃及採購農特產。

瑞穗溫泉觀光協會理事長陳飛廷說，瑞穗溫泉為全台唯一的氯化物碳酸鹽泉，泉質富含多種礦物質，當水中的鐵質遇到空氣氧化後，會在水面形成一層帶有鐵鏽味的黃濁色結晶物，被稱為「湯花」或「溫泉花」，也有黃金之湯、英雄湯的美名；瑞穗有全國知名的鮮乳以及蜜香紅茶可當伴手禮，在地美食有綠茶肉圓、鮮奶火鍋等。

觀光處說明，花蓮太平洋溫泉季活動期間（10月15日起至11月14日）在瑞穗、安通兩大溫泉活動展區拍照打卡就有機會獲得精美禮物；入住活動合作飯店、民宿或泡湯即可索取集章卡，至合作店家消費可獲得戳章參加摸彩，最大獎黃金、鑽石等獎項。

溫泉季 花蓮 住宿

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